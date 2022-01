Tras la ola de calor, personal de seguridad reclama la adaptación de los uniformes al clima

Las altas temperatura han puesto sobre la mesa la necesidad de adaptar los uniformes laborales al clima de cada región. Uno de los sindicatos que reclama eso es la Unión Personal de Seguridad para que los vigiladores cuenten con una ropa adecuada al ambiente de la provincia.

Es común ver en las calles a Policías o agentes de seguridad con vestimenta ajustada, con borcegos o prendas oscuras. Por eso, el gremio del personal de seguridad incluirá el reclamo por la adaptación climática de las vestimentas en el Convenio Colectivo de Trabajo, que se discutirá en abril y mayo. “Esto es un problema general y también le pasa a la Policía. Vos imagínate lo que es estar la semana pasada con esos borcegos por ejemplo”, expresó Oscar Morilla, delegado de Uspra en San Juan, a DIARIO HUARPE.

De esta manera, el sindicalista asegura que es una problemática que se debería tratar tanto en el ámbito privado como en el público, porque generalmente los atuendos suelen ser calurosos e incómodos, aunque Morilla dijo que por lo menos en las empresas privadas los dejan usar zapatos. La principal preocupación pasa por el calzado, aseguró el referente.

Por otro lado, desde Uspra están demandando que las agencias de seguridad provean de agua a los trabajadores, ya que muchas veces no lo hacen. “También peleamos para que en los lugares les aprovisionen agua de un dispenser”, dijo Morilla.

En este sentido, destacó que muchas veces "la empresa que los contrata les suministra agua y la agencia se desliga de este tema".

Otra cuestión que preocupa a la entidad es la cantidad de agencias que están funcionando sin tener la habilitación correspondiente y algunas de ellas ni siquiera cumplen con la entrega de uniformes. “Quiero tener una reunión con el Jefe de la Policía para hablar de las agencias de seguridad que no están homologadas y no tienen los requisitos básicos para hacer la actividad”, concluyó Morilla. Desde la organización sindical esperan tener una respuesta favorable y conocer la lista de las compañías que están inscriptas y aquellas que ejercen tareas en la clandestinidad.

El Covid-19 y los vigiladores

La situación sanitaria respecto a los empleados de agencias no es preocupante, de acuerdo a declaraciones del delegado Morilla. El gremialista asegura que las empresas cumplen con los protocolos, pero hay algunas que no están homologadas y no los respetarían.

Por otra parte, indicó que la cantidad de casos entre el personal no es alta y los trabajadores se encuentran vacunados.

No obstante, algunos agentes se ven recargados de trabajo porque hay empresas que tienen pocas personas contratadas y se ven obligados a cubrir a los vigiladores que cumplen aislamiento o se encuentran enfermos