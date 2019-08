Tras la renuncia de Dujovne, las redes se llenaron de memes

Este sábado por la tarde tras una semana de rumores sobre cambios en el Gabinete, presentó su renuncia el ahora exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Para ocupar su lugar, el presidente Mauricio Macri designó al ahora exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires Hernán Lacunza como titular de la cartera de Hacienda a nivel nacional. Poco después de que se conociera la noticia, los usuarios de Twitter comenzaron a difundir una gran cantidad de memes.

Querido Mauricio, debo dejarte ¿Por qué? No puedo decirlo.

¿A dónde iré? No puedes saberlo.

¿Cómo llegaré? Ah… todavía no lo decido.

Pero puedo decirte algo, cada vez que escuche el viento, susurrará tu grito:

-NO SE INUNDA MÁS



Con mi amor para toda la eternidad.



Nico Dujovne pic.twitter.com/eupSZtQSWX