Tras la reunión en la liga, el torneo del fútbol local aún no tiene fecha de regreso

Entrenamientos sí, torneo no. Es por el momento la decisión de los presidentes de los clubes sanjuaninos de Primera División. Anoche se reunieron en el recinto de la Liga Sanjuanina de Fútbol los 18 presidentes de las instituciones de la A con el presidente Alberto Platero, el secretario Luis Herrera y el tesorero Pedro Campos, y no hubo acuerdo para volver a jugar oficialmente.

Hubo tres presidentes que argumentaron por qué no se puede volver a jugar. Ellos fueron Jorge Miadosqui (San Martín), Juan Valiente (Desamparados) y Rubín Galdeano (Trinidad), quienes señalaron que no es momento para volver a jugar debido a la pandemia por el coronavirus. Dos de ellos son médicos (Valiente y Galdeano) y saben lo difícil de la situación que atraviesa el país. Más allá de que en San Juan el estatus sanitario es el mejor del país con sólo 22 contagiados, saben que el riesgo está latente. Lo mismo pasa con Miadosqui, quien está más interiorizado en los temas de AFA y conoce que hasta que el ente madre del fútbol argentino no baje la bandera de largada para la vuelta al fútbol, no se podrá hacer nada.

Hace tres días, ocho dirigentes se habían reunido con el secretario de Deportes, Jorge Chica, y prácticamente se habían puesto de acuerdo que los entrenamientos volvían el 7 de septiembre y que se iba a jugar un torneo corto que arrancaría el 10 de octubre hasta el 19 de diciembre. Pero en la reunión de este miércoles por la noche en la liga se definió que sí se volverá a los entrenamientos el 7 del próximo mes, pero para jugar el torneo se deberá esperar hasta ver qué pasa con el virus.

Algo que había quedado claro en la reunión con el Secretario de Deportes, es que aquel club que decida no jugar el torneo, no iba a recibir el segundo pago de los $65.000 del Programa de Emergencia Sanitaria de Instituciones Deportivas (PESID). Por eso es casi un hecho que si llega a haber un torneo oficial, los 18 clubes participarán y más teniendo en cuenta que Chica también les ofreció la ayuda económica para los gastos que ocasionaría jugar un torneo.

Antes de los presidentes de los clubes de Primera, se reunieron los dirigentes de los clubes de la Primera B. Ellos también volverán a entrenar el 7 de septiembre, pero deberán decidir qué tipo de campeonato jugarían y cuándo, además de si habrá o no ascensos este año.