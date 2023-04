Tras las críticas y silbidos a Lionel Messi, franceses lo apoyaron

Lionel Messi ha sido lapidado por la prensa y los fanáticos del París Saint-Germain, pero otros franceses lo respaldan. Luego de la nueva caída del conjunto galo en la Ligue 1, continúan los malos puntajes individuales para el astro argentino. A su vez, en la previa del choque con el Olympique de Lyon, los "ultras" silvaron al rosarino cuando su nombre sonó en los parlantes del Parque de los Príncipes.

"Es vergonzoso escuchar los silbidos de los hinchas. Los silbidos no ayudan. Estamos hablando del mejor jugador del mundo, ¿vale?. En Argentina es el jefe. Ya ves cómo lo miran los compañeros. Podrían morir por él. Cuando Messi siente eso, no se lo puede enfrentar. En París es diferente", fue lo que comenzó diciendo Thierry Henry al respecto, dándole su apoyo al capitán de la Selección Argentina.

Publicidad

Luego, el exjugador francés expuso: "Me gustaría, es un deseo, verle acabar su carrera en el Barça. No sé lo que va a hacer. No digo que se vaya del PSG o que no se vaya. Estoy feliz de verlo en el Campeonato de Francia. Por el amor al fútbol, por lo que ha hecho por este club, debería acabar en el Barcelona. No se fue como debería haberse ido. Es algo que se me atasca en la garganta, y pienso en él también".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Gran apoyo para Messi

Cabe recordar que Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del Barcelona, indicó que "estamos en contacto con Messi y nos encantaría que volviese". A su vez, el Kun Agüero, amigo del rosarino y exfutbolista culé, también respaldó esto último. "Parece que ese día, que se armó todo el quilombo, empezaron a arrimarse un poquito más. Ese día fue clave", resaltó Sergio en un live que realizó con el streamer Ibai Llanos.

Por otra parte, Christophe Galtier, actual entrenador del París Saint-Germain, también se interpuso ante las manifestaciones de repudio contra Lionel Messi. "Da todo lo que tiene y es un jugador decisivo. Él no puede con todo. Me parece que los silbidos no son acordes", fue lo que indicó el estratega. Sin dudas, el argentino cuenta con el apoyo de su entorno ante la mala situación que atraviesa en Francia.