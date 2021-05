Tras ser liberado bajo fianza, el médico del Ceac recibió otra denuncia por abuso sexual

El médico del Ceac, José Andrés Navarro, recibió una segunda denuncia por abuso sexual, esta vez de una mujer de 22 años, que lo reconoció después de ver su foto en Tribunales, que trascendió en los medios locales luego de llevarse a cabo la audiencia de presentación de cargos por la primera acusación formal. A raíz de eso, la joven decidió denunciar su situación en la Unidad Fiscal de Investigación Cavig, donde lo denunció la primera paciente y por el que se le inició una causa por abuso sexual gravemente ultrajante. Pese a que Fiscalía pidió que quedara con prisión preventiva por 60 días, una jueza de garantías decidió excarcelarlo bajo fianza.

La joven de 22 años se acercó ayer viernes por la tarde por la unida fiscal situada en la esquina de calle Rivadavia y Avenida Alem. Manifestó que la abusó luego de la consulta. En detalles llegó a decir que le bajó los pantalones para ponerle una inyección, que le puso la mano en la cola y que le apretó la mano. Además le dijo que estaba muy flaca.

En ese momento, la joven y nueva víctima del médico no hizo la denuncia, pero si se quejó a través de una encuesta que realiza la clínica privada donde trabajaba.

Con esta nueva denuncia falta saber qué será del futuro procesal de Navarro. Por ahora la UFI Cavig trabaja en este nuevo caso con la recolección de pruebas.

El hombre recibió la excarcelación bajo fianza ayer viernes. Tiene que pagar $100.000, según ordenó la jueza Gema Guerrero. Para la Fiscalía la magistrada no debió otorgarle ese beneficio porque el delito que se le imputa es abuso sexual gravemente ultrajante (delito grave) que tiene una pena de cuatro a diez años de prisión y además estando libre porque puede influir en el testimonio de sus compañeros de trabajo.

Pero la magistrada no consideró estos argumentos como suficientes y tomó otra decisión. Además de la fianza, le ordenó a Navarro a no asistir a su lugar de trabajo, no ver a sus compañeros y no acercarse o tratar de contactar a la víctima.