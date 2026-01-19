Tras un corte por riego, el agua vuelve al Río San Juan en calle Las Moras

Tras un fin de semana sin caudal, el Río San Juan en el sector de calle Las Moras recuperó su flujo de agua y se encuentra nuevamente apto para actividades recreativas y visitas turísticas. El corte, que había motivado la suspensión de actividades, fue parte de un calendario de riego programado y coordinado con las juntas de regantes.

¿Por qué se cortó el agua?

Desde la Dirección de Recursos Energéticos explicaron que la interrupción del caudal respondió a las necesidades del sector agrícola, especialmente durante los meses de mayor demanda hídrica.

“El corte se registró solamente durante el fin de semana, y era lo que estaba previsto dentro del calendario de riego. En verano el agua es un recurso clave no solo para el disfrute, sino fundamentalmente para el sector primario”, detalló José María Ginestar, director del área a DIARIO HUARPE.

Ginestar aclaró que, si bien estos cortes suelen realizarse entre semana, en esta ocasión se comunicó de manera anticipada debido a la alta afluencia de personas esperada durante un fin de semana de enero.

Río habilitado y cortes futuros

El funcionario confirmó que desde el lunes a las 7 de la mañana se reactivó el riego y el río recuperó su caudal normal. Por lo tanto, el espacio de calle Las Moras está nuevamente disponible para el disfrute de sanjuaninos y turistas.

Sin embargo, adelantó que durante enero restan al menos dos días más de corte, también coordinados con los regantes, aunque las fechas exactas aún no están definidas. Ginestar recordó que el caudal del río depende de múltiples factores, como el riego agrícola y la generación de energía hidroeléctrica.