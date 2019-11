Trasladan a otra dependencia a la denunciante del senador tucumano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La joven que denunció penalmente por violación al senador peronista de Tucumán José Alperovich fue trasladada a otra dependencia de la Cámara alta, informó hoy el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo.



La presunta víctima, familiar de Alperovich, cumplía funciones en las oficinas de la otra senadora peronista tucumana, Beatriz Mirkin, quien también tiene un vínculo de parentesco con su compañero de bancada.



"Trasladamos a la denunciante del lugar donde trabajaba y ahora va a quedar afectada a la Secretaría Parlamentaria del Senado", anunció Pinedo.



En declaraciones a la prensa, el legislador del oficialismo mencionó que, tal como surge del Protocolo contra la Violencia de Género que funciona en el Congreso desde el año pasado, junto con la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, firmaron una resolución para "proteger a la supuesta víctima".



"Ante la denuncia que hubo contra el senador se activó inmediatamente ese protocolo. Además, establecimos que la joven denunciante no prestará servicios en su nuevo lugar de trabajo hasta nuevo aviso", explicó Pinedo.



En ese sentido, agregó que se tomaron esas decisiones "para que no esté expuesta a situaciones que la vayan a revictimizar". Por otro lado, el senador nacional recordó que cualquier juicio o investigación penal que se sustancie contra Alperovich o cualquier otro "puede seguir sin trabas".



"El único momento en el que se requiere quitarle los fueros es cuando el juez pide que vaya a prisión. Hasta ese momento no funciona el desafuero. Independientemente, el Senado puede tomar la decisión de desafectar a uno de sus miembros, pero para eso se requiere cumplir con una serie de procedimientos y trámites", detalló.