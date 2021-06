Trasladar la sala a la casa, el trabajo de una docente de jardín de tres años en pandemia

En el pasado quedaron esos días en los que los niños de tres años abrazaban a su docente de jardín o se le colgaban en las piernas como koalas mientras ella caminaba. Ahora, Carina Cozza, maestra de un jardín de tres años, trasladó la salita a su casa, que en el 2020 cambió por completo el aspecto. En una de las paredes, una selva con varios animales, todo hecho en cartulina y goma eva, lucía en la pared. En la otra, un payaso con globos era lo que ayudaba a captar la atención de los niños mientras hacían sus encuentros diarios a través de videollamadas de WhatsApp.

Carina tiene 47 años y ejerce la docencia hace 18. Hace cuatro años logró titularizar como seño de jardín de tres años en el ENI Taynemta, ubicado en Rawson. Para ella fue todo un desafío estar frente a estos chicos ya que antes sólo les había dado clases a niños de cuatro y de cinco. “Todos los días es un desafío nuevo trabajar con ellos porque siempre te encontrás con algo, son tan pequeñitos, algunos entran con dos años y medio”, cuenta a DIARIO HUARPE.

Nunca se imaginó que algunos años después iba a tener que educar a esos pequeños a través de una pantalla debido a una pandemia. En el 2020 sólo vio a sus alumnos durante una semana y media por el periodo de inicio. Después, comenzó la cuarentena. En ese lapso tan corto de tiempo no llegaron a crear ese lazo docente-niño así que debieron apostar al ingenio para hacerlo de forma online.

Desde el ENI en el que Carina trabaja apostaron a los videos. Así nació Yo Taynemta, el canal de Yotube en el que todas las docentes subieron cuentos, recetas, adivinanzas, entre otros contenidos, de forma frecuente para entretener y enseñar a sus alumnos.

En el caso de Carina, también optó por hacer encuentros online de lunes a viernes a las 18. Éstos los hizo a través de videollamadas de WhatsApp que no permite tantos participantes, razón por la que la docente debía hacer unas tres por tarde.

“Fue adaptar la casa y convertirla en un aula porque en las dos paredes del living colgué adornos que captaran la atención de los niños”, dice. Además, con ese mismo propósito, en los videos solía colocarse efectos como orejitas de diversos animales como de osos panda o de conejos.

Al trabajar desde su vivienda, fueron muchas las veces en las que debió grabar los videos varias veces por ruidos externos, porque su mascota se ponía a ladrar o porque justo entraba su marido y se sentía el sonido de la puerta y su voz.

“Trabajamos el doble, yo creo que la persona que no tiene un familiar, un amigo, un hermano docente, no tiene idea de lo que el docente trabajó. Yo no tuve sábado, no tuve domingo, nada, te preguntaban a cualquier hora, pero yo entendía a los padres porque no sabía qué era lo que estaba viviendo cada familia”, comenta.