Trasplantados y pacientes en lista de espera piden que respeten sus derechos

En el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, personas trasplantadas y pacientes en listas de espera llegaron hasta el Centro Cívico para juntar firmas y presentarlas ante las autoridades de Salud para que San Juan reglamente el Régimen de Protección Integral para Personas Trasplantadas creado por la Ley Nº 26.928 a la cual la Provincia adhirió.

El fin de la normativa es asegurar la plena integración familiar y social de las personas trasplantadas o en lista de espera, reconociendo sus derechos y necesidades específicas. Hay ítems por los que los integrantes de la Asociación Civil Más Vida reclamaron de forma puntual: la cobertura de medicamentos, transporte y estadía cuando deben viajar para realizarse estudios; que se respeten las licencias en los trabajos y no procedan a las reducciones de sueldo y despidos y, por último, viviendas dignas para los pacientes trasplantados.

Gabriela Perea, una de las personas que recibió un trasplante y pertenece a la asociación, en diálogo con DIARIO HUARPE, informó: “Pedimos que por favor se agilice porque hay pacientes que no tienen la cobertura de medicamentos y muchas veces no pueden comprarlos”.

Con respecto a la normativa, Perea explicó que “la ley incluye todo lo que es salud, traslados afuera de la provincia, hospedaje, la cobertura del 100% de la medicación y estudios”. También, se incluye la parte laboral ya que en ocasiones no se respetan las licencias médicas y se procede de formas que perjudican a los pacientes. “A muchos les reducen el sueldo a la mitad y a otros los han jubilado con 40 años”. El tema vivienda es otro de los incluidos en la normativa y es “muy importante porque tenemos pacientes trasplantados que están viviendo sin las condiciones necesarias”.

Según Más Vida, en San Juan hay cerca de 480 pacientes trasplantados, número al que se le suman quienes están en lista de espera y en diálisis.

“Pedimos que se agilice porque no es una población numerosa, es muy escasa, serían poco más de 1000 personas porque se tienen en cuenta las que están en lista de espera y las trasplantadas”, explicó Perea.

El que presentó la iniciativa fue quien fue diputado en el periodo 2011-2015, Juan Sansó, actual concejal por Capital. “Cuando lo hablé en su momento con quien era presidente de la Cámara de Diputados, el actual gobernador Sergio Uñac, me dijo que no había problema, que la ley iba a salir y la adhesión también. En diciembre de 2015 se convirtió en ley porque se adhirió a la ley nacional y ya lleva tres años y no está reglamentada”, comentó.

Con respecto al tema viviendas, aseguró que es “fundamental” para que las personas que fueron trasplantadas tengan una mejor calidad de vida. “La Provincia y la Nación invierten mucha plata cuando se hace un trasplante y si van a una vivienda que no está en condiciones ese trasplante se puede perder, se necesita que tengan condiciones dignas”, expresó Sansó.

Algo que para el actual concejal debe cumplirse es “que el IPV tenga un cupo especial para la gente trasplantada cada vez que haya un sorteo”.

Agregó: “Es todo una decisión política, es un plan integral que da hasta la posibilidad de trabajo y todo pero creo que esto tiene que ser por etapas”.

Casos por los que piden solución urgente

Desde la asociación civil, junto al petitorio de firmas que presentaran ante Salud, incluirán una lista de casos que requieren soluciones urgentes.

Entre ellos está el de Miguel Ángel Ríos, cuya esposa, Carolina Elizondo, contó su situación: “Hace dos años que mi marido está en lista de espera de trasplante de hígado, siempre hemos tenido problemas con la obra social, nos hicieron comprar los pasajes para lo que tuvimos que pedir un préstamo, después los viáticos los están debiendo desde febrero de 2018”, contó.

A pesar de que realizó denuncias en Defensa al Consumidor y en la Defensoría del Pueblo, aún no tiene respuestas. “Anteriormente algo nos han devuelto, lo que el costo de los pasajes pero cuando uno saca un préstamo paga mucho más”, dijo Elizondo.

También se incluye el caso de Orlando Bustos, quien está en lista de espera para trasplante de hígado. “Me han dado los pasajes y la estadía pero mi señora se tiene que hacer cargo de los remedios que debo consumir allá y son muy caros, con la pequeña jubilación que tengo no puedo comprarlos”, comentó.

Por su parte Eduardo Almazán dio a conocer que actualmente le dieron de baja en la lista de espera de los pacientes debido a que desde la obra social no le cubren unos análisis que son fundamentales para poder integrar el listado.