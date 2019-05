Una canción que tiene el fin de concientizar y darle una mano a la vida, o como le llaman los que lo vivieron, una segunda oportunidad. Con la única intención de ayudar a la difusión y sensibilizar a la gente en general. Este jueves, a las 11 en el cruce de las peatonales del centro de Capital, el cantante Adrián Cuevas presentará su canción titulada Donando.

“Pero sí somos tan sencillos, tan humanos, diferentes pero igual de necesarios ¿a qué me sirve llevar tanto equipaje cuando tenga que ir de viaje para otro lado?... Si basta que entendamos que dar vida es Donando”, reza el estribillo de la melodía que aspira a sensibilizar a las personas precisamente en una jornada muy especial, Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.

“Cuando me puse a escribir esta canción quise que se tome conciencia que el donar es muy importante. Cuando nos vamos de este mundo no nos llevamos nada y acá hay personas que lo pueden necesitar y salvar sus vidas”, agregó el cantautor, quién por intermedio de su pasión y profesión, la música, quiere ayudar a que se pierda ese miedo a donar los órganos como así también a tomar conciencia de lo que significa realmente la donación, no sólo para quién padece esa interminable espera sino también para quienes lo vivieron y familiares en general.

La composición no fue nada sencilla ya que Adrián necesitó de incorporar vocabulario para explayarse en este tema tan sensible como lo es la donación de órganos. De hecho, la canción es una primera parte ya que próximamente se dará a conocer a través de las redes el video de esta melodía que cuenta con personajes que no son actores pero que han vivenciado en carne propia lo que significa una donación.

“Quise sumarlos a ellos porque son quienes lo han vivido en primera persona, y quién mejor que ellos para contarlo. Cuando les dije la propuesta se vieron muy entusiasmados y cada persona tiene una historia muy fuerte. Ha sido muy movilizante y emocionante para mí esto”, afirmó el artista oriundo de Santa Lucía que compartirá el video con personas de todas las edades, entre ellas mellizas, que les ha tocado vivir una donación.

“Los mostramos a ellos interactuando. Dejan un mensaje muy fuerte por cómo se desarrolla. Al principio aparecen con barbijos y luego se los sacan y viven sus vidas plenamente, esa es la temática básicamente”, añadió Adrián, quién desde hace más de dos décadas se dedica a la música y hace 12 años que se lanzó como solista.

Por ahora la canción Donante será lanzado como single, pero Adrián no pierde las esperanzas de poder grabar su nuevo material a fines de este año con canciones propias.

“Siempre que puedo y trato de ayudar a través de la música, lo veo como una forma de devolver o ayudar a través de lo que yo hago. Intenso ser útil desde mi música. Eso es lo que me ha llevado a realizar esta canción y sé que el tema de la donación necesita concientización”, cerró el artista que está expectante esperando el momento de dar a conocer su melodía.

Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos

Con motivo de este día, INAISA tendrá un stand en el cruce de las Peatonales (el mismo lugar en el que Cuevas presentará la canción) en el que dará información para quién lo solicite. También, quienes quieran, podrán llenar los formulares para ser donantes.

El stand estará a disposición del público en horario de 9 a 12.