¡Tremenda! La posible pelea por el título que tendría Conor McGregor en su regreso a UFC

En los últimos días, Conor McGregor se ha mostrado intensificando sus entrenamientos para volver como nunca antes. El extraordinario peleador irlandés de UFC se fracturó su pierna izquierda en la última pelea que tuvo con Dustin Poirier, por lo que el mundo entero espera volver a verlo triunfar. Sin embargo, en estas horas, Charles Oliveira, campeón (sin cinturón por no dar el peso en su combate con Justin Gaethje) de los Peso Ligero, pidió enfrentarlo.

“Conor McGregor es una pelea muy buena para mi. Colocaría mucho dinero en mi bolso, y en este momento, es lo más importante. También sería muy bueno para mi legado, y para mí histórico. Independiente de estar viniendo de derrota o no, el hizo historia, y creo que sería óptimo”, fue lo que comenzó diciendo Charles Oliveira en su entrevista con ESPN, haciendo mucho ruido entre los fanáticos de las MMA.

Luego, el flamante peleador brasileño también indicó lo siguiente sobre su posible cruce con "The Notorious" en la jaula más importante del planeta: “Pero no depende solo de mi. Si dependiera de mí, esa pelea ya estaría sucediendo. Tengo hija por criar. Todo el mundo quiere enfrentar a Conor, no solo yo. Todo el mundo sabe que enfrentar a Conor es algo muy lucrativo. Estoy hablando de dinero y Conor sabe que todos los quieren enfrentar”.

¿Charles Oliveira vs. Conor McGregor?

“Yo nunca me corrí de una pelea y el campeón Ligero se llama Charles Oliveira. ¿Islam es un tipo muy duro? Si. ¿Él enfrento a grandes nombres? No. Él está en una buena racha, pero ¿contra quien el peleo?”, sentenció en esta entrevista "Do Bronx". Claro, de esa forma, dejó de lado un posible enfrentamiento pronto con Islam Makhachev, quien es para muchos el próximo rey de la división.

Tiempo atrás, Charles Oliveira también habló de Conor McGregor en Canal Encarada, momento en el que informó: «Pienso que cuando estamos en una racha negativa, debemos pensar quién es nuestro próximo oponente. Pienso que desde hace un tiempo, él (McGregor) piensa que soy el problema de la división, que soy un problema para enfrentarlo. Siento que la respuesta ya ha sido emitida. Corrió, él está en shock de lo que pueda pasarle».