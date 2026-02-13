Tres carreras que duran sólo un año y con salida laboral en San Juan: dónde inscribirse

A partir de este viernes 13 de febrero, la Escuela Obreros del Porvenir dará inicio al período de inscripción para sus carreras de formación profesional, orientadas a la capacitación técnica y salida laboral rápida.

La institución, ubicada en Avenida Alem 527 (Sur), en pleno centro de la Ciudad de San Juan, ofrecerá tres propuestas educativas con una duración de un año, todas con cursado en horario nocturno para facilitar la asistencia de personas que trabajan o estudian durante el día.

Las carreras disponibles que duran un año

Las personas interesadas podrán inscribirse en alguna de las siguientes tecnicaturas:

Especialista en Torneado y lustrado de Madera

Metalmecánica

Reparación de PC

Los tres cursos tienen una duración estimada de un año y están diseñados para brindar herramientas prácticas y conocimientos específicos que permitan una rápida inserción en el mercado laboral.

Modalidad de cursado

Las clases se desarrollarán de lunes a jueves, en el horario de 20:15 a 23:00, lo que permite compatibilizar la formación con otras obligaciones laborales o educativas durante la mañana y la tarde.

El período de inscripción comenzará este mismo viernes 13 de febrero y se llevará a cabo en la sede de la escuela, de 17.30 a 21.30 horas.

Las autoridades de la institución recomendaron a los interesados acercarse con tiempo durante los primeros días de inscripción, dado que los cupos suelen ser limitados y la demanda es alta. Para más información, los interesados pueden acercarse directamente a Av. Alem 527 (Sur), Capital, en el horario de inscripción establecido.