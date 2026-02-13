Colocar $5.000.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días genera hoy una ganancia estimada de $102.739,73, con una tasa nominal anual promedio del 25%. De esta manera, al finalizar el período el inversor recibe un total aproximado de $5.102.739,73 entre capital e intereses.

El rendimiento surge tras los recientes cambios en las tasas que aplican los bancos, que en los últimos días mostraron una leve baja respecto de la semana previa. Aunque sigue siendo una alternativa conservadora, el plazo fijo continúa entre las opciones más elegidas por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo en el corto plazo.

Publicidad

En el sistema financiero, la TNA para depósitos a 30 días ronda el 25% en los principales bancos públicos, mientras que algunas entidades privadas se ubican cerca del 23% y otras ofrecen valores superiores al 30% para captar depósitos. Esta dispersión explica que el rendimiento final pueda variar según la entidad elegida.

Para constituir el plazo fijo, los usuarios deben ingresar al home banking o la app del banco, seleccionar la opción de inversiones, indicar el monto y el plazo de 30 días y confirmar la operación. Al vencimiento, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta junto con los intereses.

Publicidad

El instrumento está orientado a perfiles conservadores que priorizan seguridad y previsibilidad por sobre mayores ganancias. Aunque su rendimiento puede quedar por debajo de la inflación en ciertos contextos, continúa siendo una herramienta habitual para resguardar ahorros a corto plazo