En el marco del Día de San Valentín, profesionales de la salud subrayan que el amor y las relaciones afectivas no solo tienen un impacto emocional, sino también físico. Estudios y especialistas coinciden en que los vínculos positivos ayudan a disminuir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer el sistema inmunológico, lo que se traduce en una mejor calidad de vida.

Entre los principales beneficios se encuentra la reducción de la presión arterial y del cortisol, la hormona vinculada al estrés. Además, el contacto afectivo y el apoyo emocional contribuyen a liberar oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, que genera sensación de bienestar y calma.

También se observa que las personas con relaciones afectivas estables tienden a dormir mejor, presentan menor riesgo de depresión y ansiedad, y mantienen hábitos más saludables. El acompañamiento emocional, incluso en amistades o vínculos familiares, favorece la resiliencia frente a situaciones difíciles.

Otro de los puntos destacados es que el amor y el afecto pueden fortalecer el sistema cardiovascular y promover una vida más activa. El sostén emocional funciona como un factor protector frente a enfermedades y contribuye a una mayor expectativa de vida, según indican especialistas.

De cara al 14 de febrero, la recomendación de los profesionales es valorar y cuidar los vínculos cotidianos, ya que el bienestar emocional se refleja en el cuerpo. Más allá de las parejas, el afecto en todas sus formas (familia, amistades o redes de contención) se posiciona como un componente clave para la salud integral.