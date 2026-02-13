El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 iniciará el próximo 23 de febrero el juicio oral contra Felipe Pettinato por el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Palermo, donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo. El proceso se desarrollará en al menos seis audiencias, previstas para los días lunes, con una extensión estimada hasta el 30 de marzo.

Pettinato llega imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, figura penal que contempla una pena de entre 8 y 20 años de prisión. El Ministerio Público Fiscal estará representado por la Fiscalía N°14, a cargo de Fernando María Klappenbach, con la intervención del auxiliar fiscal Francisco Figueroa.

Según la investigación, Rodrigo había llegado al departamento del acusado la mañana del 16 de mayo y permaneció allí durante toda la jornada. Cerca del mediodía participó de una videoconferencia laboral y luego mantuvo contactos telefónicos con su familia, a quienes les dijo que regresaría a su casa en aproximadamente una hora.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, alrededor de las 23.30 se inició el incendio y el fuego habría sido provocado con un encendedor y un aerosol. La acusación sostiene que el imputado era consciente del riesgo que esa acción implicaba para la víctima y para el resto de los habitantes del edificio.

Los peritajes indicaron que Rodrigo había consumido benzodiazepinas y metilfenidato, sustancias que, combinadas con la inhalación de humo y la exposición al fuego, habrían derivado en un estado de inconsciencia que le impidió reaccionar. Su cuerpo fue hallado por bomberos con quemaduras en el 90% de la superficie corporal, a pocos metros de la puerta del departamento.

En el dictamen de imputación de octubre de 2023, la fiscalía señaló que, si bien el acusado pidió auxilio durante el incendio, no hay pruebas de que haya intentado rescatar a la víctima al momento de iniciarse el fuego. Pettinato se negó a declarar y la familia de Rodrigo se constituyó como querellante en la causa.