Brasil se consolida como el principal destino internacional elegido por los argentinos para el Carnaval 2026, con un aumento en la cantidad de reservas respecto al año pasado. Sin embargo, el gasto promedio por turista será menor, ya que los viajeros priorizan el viaje pero ajustan el presupuesto frente al contexto económico.

Las agencias de turismo detectaron una suba en la demanda hacia ciudades como Río de Janeiro, Florianópolis, Búzios y Salvador de Bahía. La cercanía, la posibilidad de viajar en cuotas y la relación precio-calidad posicionan nuevamente al país vecino como la opción más competitiva para el feriado largo.

A pesar del mayor movimiento turístico, los operadores advierten que el consumo en destino será más moderado. Muchos turistas optan por paquetes cerrados, departamentos en alquiler o promociones anticipadas para reducir gastos. También se registran estadías más cortas y menos consumo en excursiones, gastronomía y compras.

El fenómeno refleja un cambio en el comportamiento del viajero argentino: se mantiene el interés por salir del país en fechas clave, pero con una planificación más cuidadosa. La prioridad es viajar, aunque con un control más estricto del dinero disponible.

De este modo, el Carnaval 2026 muestra una combinación de mayor volumen de turistas hacia Brasil con un perfil de gasto más prudente, marcado por la necesidad de ajustar el bolsillo sin resignar las vacaciones.