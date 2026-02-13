La Dirección General de Rentas de San Juan informó que se ha dispuesto la prórroga del vencimiento del Impuesto Inmobiliario 2026, con el objetivo de brindar mayores facilidades a los contribuyentes y promover el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones fiscales.

Nuevas fechas de vencimiento

En este marco, se establecieron las siguientes nuevas fechas límite para el pago del tributo:

Pago Único Anual 2026: 18 de febrero de 2026

Primera (1°) Cuota Semestral 2026: 19 de febrero de 2026

Primera (1°) Cuota Mensual 2026: 20 de febrero de 2026

Descuentos vigentes

Desde el organismo se recordó que el pago puntual del impuesto permite acceder a una serie de beneficios económicos acumulables, diseñados para incentivar el cumplimiento y acompañar a los contribuyentes.

Los descuentos vigentes son los siguientes:

15% de descuento para quienes opten por el pago anual del impuesto.

5% de descuento para quienes elijan el pago semestral.

10% de descuento para pagos realizados de manera online a través de la web oficial de Rentas.

10% de descuento para quienes adhieran al débito automático o descuento de haberes.

15% de descuento adicional para contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales hasta el 31 de diciembre de 2025.

Modalidades de pago

En cuanto a las opciones de cancelación, se informa que el Impuesto Inmobiliario podrá abonarse en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan. Esta modalidad aplica tanto para el pago anual como para el semestral.

Los pagos con tarjeta de crédito deben gestionarse exclusivamente a través del sitio web oficial de Rentas, accediendo con la Clave de Ciudadano Digital (CIDI).

Atención presencial

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden dirigirse a las oficinas del organismo, ubicadas en la planta baja del Centro Cívico, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 14:45 horas.

Objetivos de la medida

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda destacó que estas medidas buscan facilitar el acceso a modalidades de pago más ágiles, promover el uso de herramientas digitales y fortalecer una cultura tributaria basada en la responsabilidad y el cumplimiento.

Para más información, los contribuyentes pueden ingresar al sitio web oficial de Rentas y consultar los detalles de su situación fiscal.