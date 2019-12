Tres choques en la ciudad de Buenos Aires en la previa a la Nochebuena

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Tres choques ocurrieron esta mañana en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires que no provocaron heridos de gravedad y generaron restricciones temporales al tránsito que ya fueron levantadas, informaron fuentes viales.



En avenida 9 de Julio y Viamonte, sentido al sur, el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo alrededor de las 5.30 y embistió una columna de alumbrado.



El accidente generó un corte parcial de la avenida 9 de Julio, que este martes presentaba una paisaje inusual por los pocos automóviles que circulaban, que se levantó después de las 8 cuando una grúa se llevó la camioneta.



El conductor solo sufrió una contusión y fue asistido en el lugar por el Same.



En tanto, en la madrugada se produjeron dos choques más sin que dejaran heridos: uno en Avenida Scalabrini Ortiz y Charcas, en el barrio de Palermo, y otro en el cruce de las avenidas Entre Ríos y San Juan, en San Cristóbal.



En ambos casos, los conductores no sufrieron heridas y los vehículos fueron retirados del lugar, por lo que el tránsito circula sin inconvenientes.