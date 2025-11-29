El gobierno de Nicolás Maduro difundió este sábado un comunicado oficial en respuesta al anuncio que horas antes realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”. El mensaje fue publicado en Truth Social y estuvo dirigido a aerolíneas, pilotos y operadores aéreos.

El aviso estadounidense se dio en un contexto de despliegue militar en el Caribe. La operación involucra al portaaviones USS Gerald R. Ford, más de una decena de embarcaciones, aviones de combate y unos 12.000 efectivos. Según Washington, el objetivo es intensificar las acciones contra organizaciones de narcotráfico que operan en la región.

Como respuesta, Venezuela sostuvo que las declaraciones del mandatario norteamericano constituyen “una agresión extravagante, ilegal e injustificada” y afirmó que la medida afecta la soberanía sobre su espacio aéreo. En el comunicado, Caracas condena “la amenaza colonialista” que atribuye al gobierno de Estados Unidos y rechaza lo que considera un intento de “aplicar extraterritorialmente su jurisdicción”.

El documento también señala que el anuncio es “un acto hostil, unilateral y arbitrario” e incompatible con principios básicos del Derecho Internacional. Además, acusa a Washington de mantener una “política permanente de agresión” con “pretensiones coloniales” en América Latina y el Caribe.

Venezuela advirtió que las declaraciones representan “una amenaza explícita de uso de la fuerza”, en referencia a la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, el gobierno de Maduro exigió respeto a su espacio aéreo, amparado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y por el Convenio de Chicago de 1944, que reconoce la soberanía aérea de cada Estado.

El comunicado cuestiona también la suspensión de vuelos para la repatriación de ciudadanos venezolanos dentro del Plan Vuelta a la Patria. Según detalla, Estados Unidos interrumpió unilateralmente el programa, que ya contaba con 75 vuelos y 13.956 repatriados.

En su mensaje, Venezuela hace un llamado a la comunidad internacional, a la ONU y a gobiernos de la región para que rechacen lo que considera un acto de agresión. También afirma que responderá con “dignidad, legalidad y fuerza”, al tiempo que garantiza que continuará ejerciendo su soberanía sobre el espacio aéreo nacional.

El cruce diplomático se produjo tras nuevas advertencias de Trump, quien aseguró que las acciones “por tierra” para frenar el narcotráfico venezolano comenzarían “muy pronto”. En los últimos días, se registró actividad aérea militar estadounidense cerca de la costa venezolana, mientras países vecinos como República Dominicana y Trinidad y Tobago autorizaron operaciones vinculadas al despliegue militar.

La advertencia generó consecuencias inmediatas en el sector aerocomercial. Seis aerolíneas —Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, GOL y Turkish— suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela. En respuesta, la autoridad aeronáutica venezolana revocó los permisos para operar en el país y acusó a las compañías de “sumarse a acciones de terrorismo de Estado” promovidas por Estados Unidos.