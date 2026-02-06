El Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Trabajo, llevó adelante jornadas de formación técnica destinadas a fortalecer las tareas de prevención y control en ámbitos laborales con exposición a radiaciones ionizantes. Las actividades se desarrollaron de manera conjunta con especialistas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) de la Nación, en el marco de una estrategia orientada a actualizar protocolos y profesionalizar las tareas de inspección.

Las capacitaciones estuvieron dirigidas al personal del Departamento de Higiene y Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, y apuntaron a incorporar herramientas técnicas que permitan mejorar las condiciones de seguridad en espacios de trabajo sensibles, especialmente en el sector de la salud.

Actualización técnica y prevención 4.0

Durante los encuentros, los equipos técnicos abordaron contenidos vinculados a la Prevención 4.0, una línea de trabajo centrada en la modernización de los sistemas de control y en la incorporación de nuevas metodologías para reducir riesgos laborales. También se profundizó en los lineamientos del Programa Nacional de Prevención por rama de actividad (ProNaPre), que establece criterios específicos según cada sector productivo.

Uno de los ejes centrales de la capacitación fue el módulo sobre radiaciones ionizantes, dictado por el licenciado Mariano Furlán. En este espacio se detallaron los estándares de protección necesarios para desempeñar funciones en ámbitos donde existe exposición a este tipo de radiación, con especial énfasis en la importancia de los protocolos de seguridad y el uso adecuado de equipamiento.

Desde el Ministerio destacaron que estas instancias de formación permiten reforzar los conocimientos del personal técnico y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan implicar riesgos para la salud de los trabajadores.

Inspecciones preventivas en centros de salud

Como parte del trabajo articulado con Nación, el cuerpo de inspectores de la Subsecretaría de Trabajo realizó operativos de control en territorio junto a técnicos de la SRT, con el objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las jornadas.

Las inspecciones se concretaron en el CIMAC y en el Sanatorio Argentino, donde se supervisaron especialmente los sectores que operan con radiación ionizante. Allí se verificó el cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes, el estado de los equipos de protección y las condiciones en las que el personal desarrolla sus tareas.

Estas acciones permiten evaluar de manera directa si los entornos laborales cuentan con las medidas de resguardo necesarias para evitar exposiciones indebidas y garantizar la seguridad del personal de salud.

Formación continua para fortalecer el control

Desde el Ministerio de Gobierno remarcaron que la capacitación permanente es un pilar clave para fortalecer el sistema de prevención laboral en la provincia. La actualización de conocimientos técnicos, junto con la articulación con organismos nacionales, permite optimizar los mecanismos de control y reducir la siniestralidad.

En este sentido, la formación sobre radiaciones ionizantes adquiere un rol central, dado que se trata de ámbitos donde los riesgos requieren protocolos específicos y un monitoreo constante.

Las jornadas también consolidaron el trabajo coordinado entre Provincia y Nación, permitiendo compartir experiencias, unificar criterios de inspección y mejorar la planificación de operativos en sectores considerados estratégicos.

Con estas acciones, el Gobierno provincial busca avanzar en la profesionalización de las tareas de control, reforzar la prevención en el ámbito laboral y garantizar que los trabajadores que se desempeñan en entornos con exposición a radiación cuenten con condiciones seguras y adecuadas para el desarrollo de sus funciones.