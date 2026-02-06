El Gobierno de San Juan dio inicio este viernes a la primera negociación paritaria docente del 2026 con los gremios UDAP, UDA y AMET. El encuentro se realizó en el Centro Cívico y tuvo como eje principal avanzar en definiciones salariales en la previa del inicio del ciclo lectivo, previsto para dentro de aproximadamente un mes.

La reunión fue encabezada por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes. También participaron funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo provincial vinculadas a la gestión educativa, administrativa y legal.

Publicidad

Por parte de los gremios, UDAP estuvo representado por su secretaria general, Patricia Quiroga, junto a integrantes de su equipo gremial, legal y técnico. AMET asistió con su secretario general, Daniel Quiroga, y referentes sindicales, mientras que UDA participó con su secretaria general, Karina Navarro, acompañada por dirigentes y asesores.

Se trató de una instancia inicial de carácter exploratorio, en la que los sindicatos escucharán la propuesta oficial y adelantaron que será analizada en profundidad antes de fijar una posición definitiva. Desde las conducciones gremiales indicaron que, tras esta primera reunión, la oferta será bajada a las bases para su evaluación en plenarios y consultas internas.

Publicidad

Desde UDAP, señalaron que el objetivo es avanzar con rapidez en la negociación para garantizar el normal inicio de clases. En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con una propuesta concreta que contemple el contexto inflacionario y el impacto en el poder adquisitivo del sector docente.

En la misma línea, la secretaria general de UDA, Karina Navarro, indicó que el gremio concurrirá a la mesa con una postura de diálogo, aunque anticipó que uno de los puntos centrales será la duración de los acuerdos salariales. Según explicó, existe preocupación por los convenios de largo plazo y la necesidad de revisiones más frecuentes.

Publicidad

Desde AMET, Daniel Quiroga sostuvo que esta primera reunión marca el inicio formal del proceso paritario y ratificó que cualquier propuesta deberá ser consultada previamente con los delegados antes de definir su aceptación o una contrapropuesta.

Con la apertura de esta mesa de negociación, la paritaria docente 2026 quedó formalmente en marcha en San Juan. El desarrollo de las próximas reuniones será clave para definir el esquema salarial del sector y el clima previo al comienzo del ciclo lectivo