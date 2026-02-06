Con el anuncio oficial del acuerdo comercial cerrado con Estados Unidos, el Gobierno nacional comenzó a definir los tiempos legislativos para el envío del proyecto al Congreso. Si bien se trata de una de las prioridades de la gestión, en el oficialismo consideran factible que el debate se dé durante el período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo con la apertura encabezada por el presidente Javier Milei.

Según admitieron integrantes de la mesa política, el cronograma de sesiones previsto para febrero complica la posibilidad de avanzar con el tratamiento durante el receso de verano. El temario de extraordinarias fue definido como “ambicioso” por el canciller Pablo Quirno, pero el calendario legislativo y la complejidad técnica del acuerdo condicionan los plazos.

En ese marco, dentro del Ejecutivo no descartan enviar el proyecto durante las sesiones extraordinarias, aunque su discusión definitiva podría postergarse algunos días. “Estamos terminando de analizarlo, porque estamos en el proceso de traducciones y de determinados tecnicismos que exige un acuerdo de estas características. Si los tiempos acompañan será enviado a extraordinarias, si no será seguramente de los primeros proyectos que enviaremos a partir del primero de marzo”, señaló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la primera conferencia del año.

El documento elimina aranceles para 1.675 productos de manera recíproca y se encuentra en pleno proceso de traducción, lo que incluye una revisión legal de cada capítulo. El acuerdo fue rubricado por Quirno y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y actualmente es analizado por equipos técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Luego será remitido a Casa Rosada para la revisión final de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, antes de su ingreso al Congreso.

Desde el oficialismo anticipan que la agenda legislativa de febrero estará concentrada en la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la Ley Penal Juvenil. Ese esquema, sumado a los feriados de Carnaval, reduce las posibilidades de que el acuerdo con Estados Unidos sea tratado en ese período.

“Todavía ni siquiera ingresó al Congreso”, indicó una fuente legislativa, que consideró poco probable que el debate se concrete en febrero. Otras voces señalaron que se trata de un documento extenso y complejo, cuya revisión podría demorar la elaboración del proyecto definitivo, en línea con lo ocurrido en anteriores acuerdos comerciales.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo avanzará con la implementación de algunos puntos mediante mecanismos administrativos que no requieren aprobación parlamentaria. Los equipos técnicos trabajan en decretos, resoluciones y disposiciones para simplificar barreras no arancelarias y procesos de certificación, una tarea que encabeza el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El acuerdo también contempla una mayor cooperación en investigaciones antidumping y compensatorias, con resguardo de información comercial confidencial, y refuerza el vínculo bilateral en inversiones vinculadas al cobre, litio y otros minerales críticos, además de proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde el Gobierno remarcan que el entendimiento posiciona a Estados Unidos como socio estratégico y forma parte de una agenda más amplia de inserción internacional, que será uno de los ejes centrales del inicio del período legislativo 2026.