La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó adelante un allanamiento en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia, que permitió rescatar una importante cantidad de aves silvestres mantenidas en cautiverio ilegal. El procedimiento fue el resultado de una investigación previa impulsada por personal técnico de Flora y Fauna Zona Norte, con el apoyo de Gendarmería Nacional.

El operativo se concretó en un barrio de la localidad cordillerana y culminó con el rescate de 14 aves canoras de distintas especies, que ahora serán trasladadas para su recuperación y eventual reinserción en su hábitat natural.

Investigación y operativo conjunto

La intervención se enmarcó en una investigación sostenida por agentes de la Dirección de Conservación, quienes lograron detectar la presencia de ejemplares silvestres retenidos de forma ilegal. Con esa información, y bajo las disposiciones correspondientes, se llevó adelante el allanamiento que permitió retirar a las aves del lugar.

El procedimiento se realizó de manera articulada con el Escuadrón 25 Jáchal y la Sección Las Flores del departamento Iglesia, en el marco del trabajo conjunto que la Secretaría de Ambiente mantiene con las fuerzas de seguridad para prevenir y combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre en la provincia.

Desde el organismo destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida de control y protección de la biodiversidad, especialmente en zonas donde se detecta la captura y tenencia irregular de especies autóctonas.

Las especies rescatadas

Como resultado del operativo se logró rescatar 14 aves canoras de distintas especies. Entre los ejemplares recuperados se encuentran una cata, dos benteveos, dos jilgueros, dos cotorras, un cardenal copete rojo, una calandria, un tordo chaqueño, una reina mora, una loica, un cardenal copete amarillo y un pico de diamante.

Estas aves eran mantenidas en condiciones ilegales, alejadas de su entorno natural, lo que puede afectar su comportamiento, salud y capacidad de supervivencia.

Tras el procedimiento, y por disposición del Juzgado de Paz de Iglesia, los animales serán trasladados al Centro Operativo del Área Protegida La Ciénaga. Allí recibirán atención veterinaria, controles sanitarios y atravesarán un proceso de rehabilitación para evaluar su estado general.

Una vez finalizadas estas etapas, se determinará si están en condiciones de ser reinsertadas en el ambiente natural, una práctica que busca devolver a los ejemplares a su ecosistema y contribuir a la preservación de las especies.

Concientización y denuncia

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre está prohibida por la Ley Provincial 606-L y la Ley Nacional N.º 22.421, normativas que protegen a las especies autóctonas y sancionan las prácticas ilegales que atentan contra el equilibrio natural.

En ese sentido, remarcaron la importancia de la participación ciudadana para detectar y denunciar este tipo de delitos ambientales, que impactan directamente en la biodiversidad provincial.

Las denuncias pueden realizarse llamando al 4305057 o mediante WhatsApp al 264 4305057. Desde el organismo destacaron que la colaboración de la comunidad es clave para fortalecer los controles y evitar la captura ilegal de animales silvestres.

El rescate de estas aves en Rodeo vuelve a poner en foco la necesidad de generar conciencia sobre la protección de la fauna y el respeto por las leyes ambientales, promoviendo acciones que contribuyan al cuidado del patrimonio natural de la provincia.