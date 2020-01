Trump dijo que "no se debería permitir" que comience el juicio político a él

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó hoy que el juicio político a él que está en trámite en el Congreso, al que calificó como una “farsa”, no debería “siquiera” comenzar, y respaldó la idea de su abogado, según el cual la Corte Suprema debería frenarlo.



“No se debería permitir siquiera que empiece esta farsa del impeachment (juicio político); no he hecho nada mal”, escribió Trump en su cuenta en Twitter.



El jefe de la Casa Blanca publicó un enlace a un video en el que su abogado, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, sostiene que la Corte Suprema debería declarar inconstitucional el juicio político e impedir que se sustancie, y calificó esta opinión como “gran idea”.



La presidenta de la Cámara de Representantes (diputados), la opositora demócrata Nancy Pelosi, anunció el viernes que este martes se reunirá con los líderes de su partido para designar a los diputados que actuarán como fiscales en el juicio político y que esta semana enviará al Senado los cargos contra el mandatario.



Una vez que el Senado tenga esa información en su poder, el juicio debería ponerse en marcha rápidamente, aunque es probable que los primeros días se dediquen a la preparación del proceso, según la agencia de noticias EFE.