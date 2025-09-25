El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que allana el camino para finalizar el acuerdo de venta de las operaciones estadounidenses de TikTok, la popular red social propiedad de la empresa china Bytedance.

En declaraciones desde el Despacho Oval, Trump remarcó la importancia de TikTok para las pequeñas empresas: “Las pequeñas empresas han tenido mucho éxito gracias a TikTok. La han usado prácticamente como herramienta publicitaria, y sin ella no tendrían nada. Por lo tanto, es algo muy importante para las pequeñas empresas”.

El mandatario explicó que la nueva estructura tendrá inversores estadounidenses al mando y destacó que los 170 millones de usuarios en el país no deberán preocuparse por el manejo del algoritmo, que estará bajo supervisión estadounidense. “Oracle va a jugar un papel muy importante en términos de seguridad y protección”, añadió.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance indicó que la nueva empresa conjunta estará valorada en unos 14 millones de dólares. “Este acuerdo realmente significa que los estadounidenses podrán utilizar TikTok, pero con más confianza que antes, porque sus datos estarán seguros y no se usarán como arma de propaganda contra nuestros conciudadanos”, afirmó.

El acuerdo contempla que Bytedance mantenga una participación minoritaria, no superior al 20%, y que la gestión del algoritmo y las operaciones queden en manos de la empresa conjunta con sede en Estados Unidos.

Esta decisión se enmarca en la ley aprobada bajo la administración de Joe Biden, que planteaba prohibir TikTok en territorio estadounidense a menos que su matriz china vendiera las operaciones locales antes del 19 de enero. Trump concedió varias prórrogas para facilitar este proceso.

El acuerdo definitivo se cerró el pasado lunes durante una reunión en Madrid, con la participación del secretario de Comercio estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, quienes encabezaron las delegaciones de ambos países.