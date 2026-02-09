De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Educación recordó a la comunidad educativa el cronograma vigente de actividades institucionales que deberán cumplirse antes del comienzo de las clases.

Según se informó oficialmente, el calendario contempla instancias administrativas, evaluaciones, procesos de matriculación y tareas de planificación, que se desarrollarán en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada.

De acuerdo a lo dispuesto, el ciclo lectivo 2026 comenzará el lunes 2 de marzo para los niveles de Educación Inicial y Primaria, mientras que la Educación Secundaria, en todas sus modalidades, iniciará el miércoles 4 de marzo.

En el caso de la Educación Superior y la Educación No Formal, las fechas de inicio serán posteriores y se informarán oportunamente a través de la resolución correspondiente.

Desde la cartera educativa indicaron que en los próximos días se emitirá la resolución oficial con el detalle completo del calendario escolar 2026, que incluirá recesos, jornadas institucionales y períodos de evaluación.

El detalle por nivel y modalidad:

-Educación Inicial (gestión estatal y privada)

13 al 25 de febrero: reuniones, presentaciones y actividades institucionales de planificación.

26 y 27 de febrero: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación Primaria

Modalidad Jóvenes y Adultos (PROPAA) (gestión estatal y privada)

13 al 19 de febrero: reuniones institucionales y planificación. Inscripción a evaluaciones libres.

20 y 23 de febrero: toma de evaluaciones libres.

23 al 25 de febrero: evaluación de estudiantes regulares.

26 y 27 de febrero: reubicación y ratificación de inscripciones.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación Secundaria Orientada y Artística

Modalidad Jóvenes y Adultos (CENS), Educación Media y Formación Profesional

13 al 19 de febrero: actividades institucionales de planificación.

19 y 20 de febrero: evaluación de espacios curriculares pendientes (estudiantes libres).

23 al 27 de febrero: evaluación ante comisión para estudiantes regulares.

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

11 al 13 de marzo: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.

-Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional (Secundaria Técnica y Agrotécnica – gestión estatal y privada)

Incluye: Misiones Monotécnicas, Misión de Cultura Rural y Doméstica, Centros de Formación Profesional y Capacitación Laboral.

13 al 19 de febrero: reuniones institucionales y planificación.

19 y 20 de febrero: evaluación de espacios curriculares pendientes (incluye equivalencias y Plan FinEsTec).

23 al 27 de febrero: evaluación de estudiantes regulares (instancia febrero).

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

11 al 13 de marzo: reubicación de estudiantes.

-Educación Superior (gestión estatal y privada)

13 al 27 de febrero: actividades institucionales, consultas e inscripciones a exámenes (1° llamado).

2 al 27 de marzo: recepción de solicitudes de equivalencias.

2 al 6 de marzo: exámenes ordinarios (1° llamado).

2 al 31 de marzo: curso introductorio de ingreso y/o nivelación.

9 al 12 de marzo: inscripción a exámenes (2° llamado).

16 al 20 de marzo: exámenes ordinarios (2° llamado).

23 al 31 de marzo: inscripción y matriculación al ciclo lectivo.

6 de abril: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación Especial (gestión estatal y privada)

13 al 25 de febrero: actividades institucionales y planificación.

26 y 27 de febrero: ratificación de inscripciones.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios

13 al 27 de febrero: reuniones institucionales y capacitación.

2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.

-Educación No Formal (gestión privada)

13 al 20 de febrero: actividades institucionales de planificación.

23 al 27 de febrero: inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

9 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.