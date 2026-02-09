Por posible defraudación al Estado allanaron el área de Obras Públicas

La Justicia de San Juan ordenó una serie de allanamientos en dependencias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en el marco de una causa penal que investiga presuntas irregularidades en contrataciones directas que se habrían producido durante la gestión de Sergio Uñac como gobernador. La medida apunta al secuestro de documentación considerada clave para determinar si existieron delitos contra la propiedad vinculados a defraudaciones y estafas dentro del Estado provincial.

La orden fue emitida por la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto y habilita a la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan a ingresar a distintas oficinas del área de Obras Públicas. En particular, el foco está puesto en la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores y en otras dependencias donde se conserven expedientes originales.

Publicidad

Según consta en el acto judicial, el objetivo es secuestrar expedientes de contrataciones directas, especialmente aquellos que incluyen planillas de Cómputo y Presupuesto con firmas atribuidas a Roberto Enrique Aguirre, quien figura como Maestro Mayor de Obras. Esa documentación permitirá a los investigadores avanzar en el análisis de responsabilidades administrativas y penales.

La causa se encuentra en una etapa de recolección de pruebas y las medidas ordenadas buscan preservar material sensible que podría resultar determinante para confirmar o descartar la existencia de irregularidades en el uso de recursos públicos y en los procedimientos de contratación del Estado provincial.