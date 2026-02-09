Robótica, inteligencia artificial y dibujo digital: el impacto del Verano Tech en jóvenes sanjuaninos

El programa Verano Tech continúa su desarrollo por tercer año consecutivo, una propuesta de formación en habilidades tecnológicas e innovación destinada a niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 18 años. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de San Juan, no solo se consolidó en el Gran San Juan, sino que este año amplió su alcance a distintos departamentos del interior provincial.

Según explicó Germán Von Euw, el programa tiene como objetivo “darle un entorno de aprendizaje en habilidades tecnológicas y en innovación a los más chicos”, con una impronta federal que permitió llegar a cinco departamentos. En ese marco, Verano Tech se desarrolló en Sarmiento —en las localidades de Dos Acequias y Media Agua—, además de Ullum, Calingasta e Iglesia, garantizando el acceso a estas capacitaciones en distintos puntos de la provincia.

Continuidad durante todo el año

Más allá de la propuesta estival, desde la organización destacaron que la idea es sostener este tipo de talleres y cursos a lo largo del año, tanto en el Gran San Juan como en los departamentos. En el Centro de Economía del Conocimiento, por ejemplo, ya se vienen implementando programas de mayor duración, como Despertá tu Talento Digital, con trayectos formativos de aproximadamente tres meses.

Von Euw señaló que estas capacitaciones se dictan a contraturno del horario escolar, para facilitar la asistencia de estudiantes durante el ciclo lectivo. En el caso de los departamentos mineros, la continuidad está garantizada a partir de un convenio interministerial entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Educación, que permitió poner en funcionamiento centros de formación en tecnología con oferta educativa permanente.

Alta demanda y cursos de inteligencia artificial

Uno de los puntos destacados de esta edición fue la fuerte demanda de los cursos vinculados a inteligencia artificial. De acuerdo a lo informado, las inscripciones superaron ampliamente las expectativas: en menos de tres horas se registraron más de mil inscriptos, lo que obligó a cerrar las convocatorias.

Desde el programa remarcaron que la inteligencia artificial es una tecnología emergente que despierta gran interés y que su enseñanza desde edades tempranas aporta herramientas útiles no solo para el desempeño escolar, sino también para la formación a lo largo de toda la vida.

Robótica, dibujo digital y nuevas propuestas

En cuanto a los contenidos más elegidos por las y los participantes, la robótica volvió a posicionarse como una de las propuestas con mayor nivel de inscripción. También se registró una importante demanda en dibujo digital, que logró completar rápidamente sus cupos.

Este año, además, se incorporó aeromodelismo como nueva disciplina. La actividad incluye el armado de kits y competencias de vuelo, que se desarrollarán en una muestra final junto con desafíos de robótica. Para ello, se construyeron pistas especiales donde participarán equipos integrados por chicos del Centro de Economía del Conocimiento y de departamentos como Sarmiento, fomentando el trabajo colaborativo y el intercambio entre distintas localidades.

Con esta nueva edición, Verano Tech reafirma su crecimiento sostenido y su rol como puerta de entrada al mundo de la tecnología para cientos de jóvenes sanjuaninos, con una mirada puesta en la inclusión territorial y la continuidad formativa.