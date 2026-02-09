Los sentimientos en el departamento Jáchal se vieron alterados este domingo tras conocerse un grave hecho de vandalismo en uno de sus puntos más representativos. El ataque tuvo como blanco el escudo gigante emplazado en las laderas de La Falda, un sitio cargado de historia y valor cultural ubicado a unos 13 kilómetros del centro departamental.

El daño fue descubierto por un vecino que caminaba por la zona y advirtió las roturas en la estructura. De inmediato registró lo ocurrido en video y radicó la denuncia correspondiente en la Seccional 21 de la Policía, lo que permitió que el hecho tomara estado público y generara preocupación entre los habitantes del departamento.

Según relató, la agresión afectó directamente al mástil que se encuentra en la parte superior del cerro, justo en el sector donde comienza el escudo. La intervención habría provocado daños en la estructura que sostiene el símbolo patrio, uno de los íconos más reconocibles del paisaje jachallero.

Un monumento con historia y valor comunitario

La gravedad del hecho no se mide solamente en términos materiales. El escudo de La Falda tiene un profundo significado para la comunidad, ya que fue construido hace muchos años por vecinos y maestros de la zona utilizando piedras y rocas del lugar. Con el paso del tiempo se convirtió en un espacio de identidad colectiva y en una referencia permanente para quienes visitan el departamento.

Se trata de un sitio icónico que forma parte de la memoria afectiva de los jachalleros. Además de su carga simbólica, el monumento también representa un atractivo turístico que forma parte del circuito histórico y cultural local.

Su ubicación, detrás de la iglesia de Santa Rita y frente a una escuela pública, lo deja expuesto a la falta de vigilancia tecnológica. Es un sector totalmente descampado, lo que dificulta prevenir este tipo de acciones y complica la identificación de los responsables. Por estas horas, la investigación intenta establecer si el ataque ocurrió durante la noche o en la madrugada.

Dolor y preocupación en la comunidad

El sentimiento de pérdida es fuerte entre los vecinos, ya que el escudo no solo representa un símbolo patriótico, sino también el centro de la tradicional Fiesta del Escudo, que se celebra cada mes de julio y convoca a familias y visitantes.

A esto se suma que el sitio había sido recientemente puesto en valor. Durante el año pasado se realizaron tareas de mantenimiento y reacondicionamiento que dejaron el escudo completamente pintado y en óptimas condiciones. Por eso, el impacto emocional es aún mayor entre quienes lo consideran parte de su identidad.

“Es un símbolo patriótico totalmente nuestro, que amerita no solamente a nosotros, los coterráneos, sino también a los turistas”, expresó un vecino, reflejando el sentir generalizado ante el ataque.

Mientras avanza la investigación, la comunidad espera que el daño pueda repararse pronto y que el sitio recupere el lugar que ocupa en el paisaje y en la historia de Jáchal.