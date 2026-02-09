Estados Unidos planea utilizar la base naval australiana HMAS Stirling como un punto clave de respaldo militar ante un eventual conflicto con China, especialmente en el escenario de una escalada en torno a Taiwán, según informó The Wall Street Journal.

De acuerdo al reporte, a partir de 2027, Washington evalúa desplegar hasta cuatro submarinos nucleares en la base ubicada en Australia Occidental, con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta en la región del Indo-Pacífico.

Actualmente, Estados Unidos mantiene submarinos nucleares en la isla de Guam, una instalación estratégica en el Pacífico que, según analistas militares, podría ser alcanzada por misiles chinos en caso de un enfrentamiento directo, comprometiendo seriamente su operatividad.

En ese contexto, HMAS Stirling funcionaría como un “refugio” alternativo para las fuerzas estadounidenses, al encontrarse fuera del alcance inmediato de un ataque y relativamente cerca de los principales focos de tensión regional, como Taiwán y el mar de China Meridional.

Además de su valor estratégico, la base australiana permitiría realizar tareas de mantenimiento y reparación de submarinos sin necesidad de trasladarlos a Guam, Hawái o al territorio continental de Estados Unidos, reduciendo tiempos y mejorando la capacidad operativa.

“Contar con esta geografía para complementar lo que tenemos en Guam y en Pearl Harbor permitirá que la Marina de Estados Unidos vuelva a la acción más rápido”, afirmó el contraalmirante Lincoln Reifsteck durante una reciente visita a la base.

La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente rivalidad entre Washington y Pekín, donde la presencia militar y la capacidad de reacción rápida se consolidan como ejes centrales de la estrategia estadounidense en el Pacífico.