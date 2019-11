Trump mantiene una reunión "cordial" con el presidente de la FED tras meses de tensión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo hoy una reunión que calificó de "buena y cordial" con el titular de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, informo hoy vía su cuenta de Twitter Trump, luego de meses de tensión por el ritmo de bajas de las tasas en ese país.



En el encuentro conversaron, entre otras cosas, del comercio con China y la Unión Europea (UE).



"Acabo de terminar una reunión muy buena y cordial en la Casa Blanca con Jay Powell de la Reserva Federal", informó Trump.



"Hablamos de todo, incluidos los tipos de interés, los de interés negativos, bajar la inflación, (la política monetaria) expansiva, la fuerza del dólar y su efecto en las manufacturas, el comercio con China, la UE y otros, etcétera", añadió.



La reunión fue la primera entre ambos desde que Trump invitó a Powell a cenar con él en la Casa Blanca en febrero, y desde entonces el mandatario ha tuiteado más de 50 críticas a la FED y su presidente, según un recuento del diario The Wall Street Journal.



Los insultos a Powell, al que Trump ha calificado "enemigo" de Estados Unidos y le ha acusado de "no tener ni idea" de política monetaria, fueron producto de la decisión de reducir las tasas de interés a un ritmo menor al que esperaba el presidente de los Estados Unidos.



Fue Trump quien invitó a Powell a reunirse con él y con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló la FED en un comunicado tras la cita.



"Los comentarios del presidente Powell siguieron la línea de las declaraciones que hizo la semana pasada en sus audiencias ante el Congreso", afirmó el banco central.



En esas audiencias, Powell aseguró que no prevé más cambios en los tipos de interés en los EE.UU. si el crecimiento económico se mantiene, pese a la insistencia de Trump por mayores recortes en el precio del dinero.



"(Powell) no habló (con Trump) sobre sus expectativas acerca de la política monetaria, más allá de subrayar que el camino de la política dependerá completamente de la información que nos llegue sobre las perspectivas de la economía", indicó la FED.



El titular del banco central estadounidense también destacó que tanto él como los otros miembros del Comité de Mercado Abierto de la FED "dictarán una política monetaria que apoye un empleo máximo y precios estables" y "tomarán esas decisiones basándose solamente en análisis cuidadosos, objetivos y no políticos".



Después de tres recortes consecutivos, los tipos de interés de referencia en los EE.UU. se encuentran actualmente entre el 1,5 y el 1,75 %.



Trump insiste en que es necesario rebajar aún más los tipos, y ha acusado a la Reserva Federal de suponer un obstáculo a la expansión económica.



La próxima reunión de la FED está prevista para el 10 y 11 de diciembre.