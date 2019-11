Trump visita por sorpresa Afganistán y anuncia un nuevo diálogo con talibanes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Donald Trump anunció hoy que Estados Unidos reanudó el diálogo de paz con los talibanes y confió en poder llegar a un "acuerdo" para poner fin a la guerra en Afganistán, durante una visita sorpresa al país centroasiático en el día de Acción de Gracias.



"Los talibanes quieren llegar a un acuerdo, y nos estamos reuniendo con ellos", dijo Trump, casi tres meses después de romper las negociaciones con el grupo insurgente afgano a raíz de un atentado en Kabul, informó la agencia de noticias EFE.



En su primer viaje a Afganistán, donde se libra la guerra más larga de Estados Unidos, Trump pasó tres horas y media en la base aérea de Bagram, donde se reunió con los soldados allí destinados y con el presidente afgano, Ashraf Ghani.



El mandatario confirmó así la reanudación de un diálogo que él mismo suspendió abruptamente a comienzos de septiembre, después de que los talibanes admitieran la autoría de un atentado en Kabul que acabó con la vida de 11 personas, entre ellas un soldado estadounidense.



"No me gustó lo que hicieron al matar al soldado, era un soldado estadounidense, de Puerto Rico", recordó Trump, pero afirmó que ha decidido "mantener (el diálogo) hasta que haya un acuerdo".



"Ellos no querían (comprometerse a) un alto el fuego y ahora sí quieren un alto el fuego. Creo que es lo que va a pasar", agregó Trump, citado por la agencia de noticias EFE.



Antes de romper en septiembre pasado las negociaciones, Trump estuvo a punto de recibir a los líderes talibanes y a Gani en la residencia presidencial estadounidense de Camp David, una idea que generó mucha polémica en Estados Unidos.



Trump confirmó además que su objetivo sigue siendo reducir a 8.600 el número de soldados estadounidenses en Afganistán, de las casi 14.000 que hay actualmente en el país centroasiático.



Se trata del mismo objetivo de reducción de tropas al que apuntó durante las últimas negociaciones con los talibanes, que han insistido en que la retirada de las tropas es una cuestión fundamental para alcanzar un acuerdo con Washington.