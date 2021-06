Tu showroom: consejos para el mejor armado de tu marca

El concepto de showroom remite a las grandes marcas que hacían uso de un espacio para mostrar sus creaciones y asesorar a potenciales compradores, su palabra misma lo dice “show” que en inglés significa mostrar y “room” que hace referencia a una sala o habitación.

Sin embargo, este concepto fue mutando a lo largo de estos últimos años y en el ambiente de los emprendimientos, ha ocupado un rol importante a la hora de que estos muestren sus productos y sus compradores puedan despejar dudas en el momento y hasta ver y probarlos.

Que hay que tener en cuenta a la hora de armar tu propio showroom para tu marca.

• Qué tipo de showroom vas a realizar, ¿permanente o temporal?

Es importante tener en claro que función cumplirá el showroom. Este factor influirá a la hora de tomar la decisión de como amoblar. Si el showroom va a ser un lugar que este permanentemente abierto, vamos a necesitar elementos que estén fijos en el lugar y pensar en un diseño del lugar, mientras que si se realiza de manera esporádica necesitaremos muebles que sean fáciles de cambiar, trasladar, montar, etc.

• Qué vamos a vender y cuál es el público al que nos vamos a dirigir

Otro punto y uno de los mas importantes a tener en cuenta es este. Ya que nuestra imagen como marca se debe ver reflejada en la decoración, mobiliario, etc. Si nuestro rubro es la indumentaria masculina el diseño del showroom será muy diferente al de uno de indumentaria femenina, o de cosméticos, o de productos orgánicos. Tener en cuenta a que sector de la población nos vamos a enfocar también es un punto clave en el diseño. ¿Diseñamos para niños? ¿Adolescentes? ¿Adultos? ¿Personas con alto poder adquisitivo? ¿Empresas? Preguntarnos estas cosas nos van a orientar a cómo tratar el espacio.

• Qué tener en cuenta a la hora de planificar el espacio

Es importante ser racionales con el espacio que disponemos, analizar sus dimensiones y con respecto a esto organizarlo. Es importante que nuestro cliente se sienta cómodo y pueda recorrer y mirar tranquilo.

Cinco puntos fundamentales en un showroom

1. El foco de atención: debemos destinar un rincón de nuestro showroom para exhibir algún producto o en el caso de que sea de ropa, algún outfit en especial. Este producto debe ser estratégicamente elegido, ya que debe captar la atención del cliente inmediatamente y debe ubicarse en un lugar el cual sea lo primero que se ve al entrar al lugar. De esta manera, lograremos motivar a la persona y tendremos más chances de vender.

2. La exhibición: Si el espacio es chico, es preferible que muestres 1 tipo de cada modelo y tengas guardado fuera de la vista los diferentes talles o reposiciones.

3. El probador: sea cual sea tu producto o espacio que dispongas es importante ofrecer pruebas para poder incentivar la compra.

4. Sector de Caja: Este punto es el menos importante para el cliente, pero fundamental para el emprendedor. Si bien un showroom tiene acceso personas con previa autorización, es importante que dispongas de un pequeño lugar seguro para poder guardar el dinero y también poder empaquetar el producto que estás vendiendo.

5. Los detalles hacen la diferencia: Por más que nuestra producción sea chica o no dispongamos de mucho stock es importante que el espacio se vea completo para que no parezca que no tenemos suficiente para ofrecer. Entonces usaremos el espacio restante para reforzar los valores y conceptos de nuestra marca y aquí entran en juego los 5 sentidos.