Marcelo Casiva jamás imaginó que el regreso a casa luego de una jornada laboral, iba a dejarlo peleando por su vida. La maniobra en U de un conductor que no vio venir la moto en la que se trasladaba el sanjuanino, originó que terminara estrellándose contra un camión que estaba estacionado en el lugar. Fueron momentos de soledad y angustia dentro de las salas de internación del Hospital Marcial Quiroga los que inspiraron cada uno de los escritos en su libro.

El momento más crítico en la vida de Marcelo llegó el 17 julio del 2021, cuando volviendo en moto a su casa en el departamento San Martin, a la altura de la plaza de Alto de Sierra, un imprudente al volante, giró en U y provocó la desgracia. "No me dio tiempo a nada, lo vi venir y fue golpear contra él y después irme contra un camión que estaba estacionado al costado de la calle y ahí empezó todo", recordó con DIARIO HUARPE.

El proceso de recuperación fue lento, producto de la gravedad de las heridas. "Llegué al hospital con neumotórax, rotura de costillas, rotura de peritoneo y un scalp en la pierna, que es donde se te levanta la piel. En primer lugar, estuve 5 días internado en el Hospital Rawson, donde me hicieron las operaciones más complejas. Por las lesiones perdí mucha sangre y esto puso más difícil el panorama, pero salimos", explicó el sanjuanino.

La tercera etapa, luego de la internación domiciliaria de 17 días, llegó de la mano del proceso de restauración de su pierna derecha. "Ya me habían hecho los injertos, pero a los días descubrieron que había una infección. Ahí empezó lo más difícil de todo, fueron 35 días internado, sin poder moverme y con antibióticos, esperando que hagan efecto. Sumado a todo lo que ya había pasado, corrí el riesgo de amputación", aseguró Casiva.

El gusto por la escritura comenzó gracias a un intento de conquista, reconoció entre risas picaras Marcelo. "La escritura en mi vida tiene dos etapas, se presenta en primera instancia cuando estaba conociendo a una chica y le escribía cosas bonitas y ella me hizo dar cuenta que tenía potencial. Así fue que empece haciendo historias cortitas y compartiendo en mis redes sociales, junto con algunas fotografías de mi autoría".

Pero fue en el momento más duro que le tocó atravesar en su vida, el que lo llevó a tomar la decisión de armar un libro. "Fueron tantas las cosas que pasé que me dije, voy a escribir un libro. Se lo decía a los médicos y enfermeras y lo repetía todo el tiempo. La idea original era contar desde el momento cero del accidente, pero me di cuenta de que no era tan sencillo y menos en el estado que estaba, mi recuperación fue muy lenta y larga", dijo el escritor.

Si bien los días dentro de una sala de hospital habían terminado, quedaba un largo camino por recorrer hasta lograr el alta definitiva. "Fueron 50 sesiones de kinesiología. Tres veces por semana, desde San Martin hasta el Marcial Quiroga. Hoy producto de las heridas y de por vida tengo que usar una venda elástica para poder movilizarme".

Ya en casa y sin esperarlo, un nuevo integrante se sumó a la familia que forman Marcelo y su mamá Elsa. Un gatito recién nacido fue el apoyo y casi sin quererlo, el sostén en los tiempos difíciles. "Recuerdo que cuando tenía que caminar por la casa, él siempre estaba a mi lado. Lo vi crecer junto con mi recuperación y es de alguna manera la representación del tiempo pasado. Próximamente, está por cumplir un año y cuando me preguntaron cómo quería ilustrar la portada de mi libro, sin dudas la imagen de un gato era lo mejor que podía colocar", explicó el joven.

Finamente, todos esos microrrelatos que fueron surgiendo posterior al accidente, con un punto de vista muy diferente a sus primeros escritos, fueron reunidos en un libro que salió a la luz el pasado jueves 6 de octubre. "La cercanía con la muerte cambio mi manera de ver las cosas y de escribir por supuesto. Fue mucha la gente que me apoyó y me animó a que este sueño sea realidad. Si bien no es la idea principal, este es el camino de algo nuevo", concluyó Marcelo Casiva.