Patricia Quiroga, quien asumirá como secretaria general de UDAP cuando termine el mandato de Luis Lucero, aseguró que ya se enteraron de al menos dos deudas millonarias que tiene el sindicato. En diálogo con DIARIO HUARPE explicó que se enteraron de que tienen pendiente de pago $23 millones a una farmacia y otros $50 millones a AFIP.

Pero lo más llamativo es que nada de esto lo conocieron por vías formales, ya que todavía no empiezan a trabajar la transición. “De la deuda con la farmacia nos enteramos porque me llamaron a mí las dueñas para decirme que no habían abonado las prestaciones de todo un año”, contó Quiroga.

La secretaria electa relató que en el diálogo con las empresarias le informaron que entre febrero de 2022 y diciembre del mismo año UDAP no pagó los aportes por el 30% correspondiente de lo que cubre el coseguro. Esto hizo que a fin de año decidieran cortar este servicio a los socios del gremio docente. “Me llamaron para poder hablar antes de que se judicializara la situación y estamos en dialogando”, contó Quiroga.

En cuanto a la AFIP, la mujer dijo que se trataría de una deuda de larga data, de la que también su gestión tendrá que hacerse cargo. Por otro lado, dijo que por rumores les llegó información de 12 despidos, 11 de los cuales estarían judicializados.

Por el momento, todavía no tienen acceso a documentos e información concreta de la situación del sindicato. “Hablé con Lucero y primero le pedí que tuviéramos una reunión con todo el secretariado, pero me dijo que primero nos encontremos nosotros. Esto tampoco se concretó”, contó la próxima secretaria.

“Esperábamos una transición ordenada, me angustia que no podamos trabajar todavía”, cerró la mujer, que el 11 de junio llegará oficialmente a la oficina principal del mayor gremio docente.