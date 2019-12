UDAP perdió $60 millones por un mal cobro del coseguro a sus jubilados

La no presentación de la documentación requerida por ANSES en tiempo y forma le puso la soga al cuello a UDAP y lo llevó a perder cerca de $60 millones en los últimos 16 meses. Así lo dijo el secretario general del gremio docente, Luis Lucero, quien cargó contra la gestión de Graciela López al considerar que no fue ordenada en el manejo de la institución. El mal cobro del coseguro a los afiliados jubilados originó una perdida millonaria y esto profundizó la crisis económica que atraviesa uno de los sindicatos más importantes de la provincia.

“El coseguro para los docentes activos tiene un costo mensual de $1.690, por no presentar la documentación a tiempo los docentes jubilados han venido pagando $900. Esta diferencia de $790 en 4.000 pasivos se traduce en una perdida millonaria que tenemos por mes (más de $3 millones mensuales). Además debemos sumar los afiliados colaterales que también representan una suma importante. Esto nos viene pasando hace 16 meses, en todo ese tiempo hemos dejado de percibir alrededor de $60 millones”, contó indignado Luis Lucero.

A la hora de referirse a los papales que no presentaron ante ANSES, el secretario general, explicó que “faltó el balance, la nómina de autoridades, informe del Ministerio de Trabajo y distintos tipos de formularios que necesita el ANSES. Todo esto más las actas de los incrementos que se oficializan y que deben ser avalados por el secretariado del gremio”. Al mismo tiempo aclaró que ya han logrado presentar casi toda la documentación. Lo que está faltando es el Balance 2018.

Lucero cargó contra la gestión anterior, que condujo Graciela López, y puntualmente con el contador de la entidad, Ricardo Silva, quien debía realizar el balance y está de licencia desde junio, cuando cambiaron las autoridades de UDAP. Al ser consultado sobre su responsabilidad, ya que formó parte de la gestión anterior, explicó que si bien era el secretario adjunto no tenía habilitada la firma para realizar ninguna transacción.

“El no cumplir con la presentación de los papeles le causó un perjuicio muy evidente al gremio y esto me origina tener muchos problemas en la farmacia y la prestación del coseguro. Esto se podría haber evitado con la presentación de los balances en tiempo y forma y nunca se hizo”, explicó Lucero y sentenció “ ”. Más allá de que Lucero prefirió no dar mayores detalles de los pasos a seguir, todo indica que habría una presentación en la justicia en contra de la extitular de UDAP, Graciela López.