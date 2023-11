UFC Vegas 82: hora, TV y cartelera del evento de este sábado

Este sábado 18 de noviembre, el UFC Vegas 82 se llevará a cabo en el Apex de Enterprise, Nevada, presentando como combate estelar un emocionante enfrentamiento en la categoría de Peso Mediano entre Brendan Allen y Paul Craig. La acción estará disponible para los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas, con un total de catorce contiendas. Como plato especial, la argentina Ailín Pérez estará enfrentándose a Lucie Pudilová.

Brendan Allen, originario de Carolina del Sur, se presenta como el favorito en su enfrentamiento contra el escocés Paul Craig, con la firme intención de continuar ascendiendo en los rankings de la división de Peso Mediano. Con un impresionante historial de 8 victorias y 2 derrotas en UFC, el mismo ha logrado la hazaña de ganar sus últimos cinco combates, destacando sus victorias por sumisión este año ante los brasileños André Muniz y Bruno Silva.

En el otro rincón del octágono, Paul Craig exhibe un récord de 9 victorias, 6 derrotas y 1 empate en UFC. En lo que va del 2023, el escocés ha cosechado una victoria en su debut como Peso Mediano frente a André Muniz, seguida de una derrota ante Johnny Walker. La estadística conjunta de ambos contendientes revela un impresionante total de 26 victorias por sumisión en sus 39 triunfos como profesionales de las Artes Marciales Mixtas. Este enfrentamiento promete ser un espectáculo de habilidades y estrategias cuando estos dos talentosos luchadores entren al octágono en busca de la victoria.

Cartelera del UFC Vegas 82

Principal

Brendan Allen vs. Paul Craig, Peso Mediano.

Michael Morales vs. Jake Matthews, Peso Wélter.

Chase Hooper vs. Jordan Leavitt, Peso Ligero.

Payton Talbott vs. Nick Aguirre, Peso Gallo.

Luana Pinheiro vs. Amanda Ribas, Peso Paja femenino.

Jonny Parsons vs. Uros Medić, Peso Wélter.

Preliminares

Jonathan Pearce vs. Joanderson Brito, Peso Pluma.

Chad Anheliger vs. José Johnson, Peso Gallo.

César Almeida vs. Christian Leroy Duncan, Peso Mediano.

Mick Parkin vs. Caio Machado, Peso Pesado.

Jeka Saragih vs. Lucas Alexander, Peso Pluma.

Lucie Pudilová vs. Ailín Pérez, Peso Gallo femenino.

Trey Ogden vs. Nikolas Motta, Peso Ligero.

Charles Johnson vs. Rafael Estevam, Peso Mosca.

Horarios

Preliminares: 13:00 CDMX | 14:00 ET | 16:00 AR | 20:00 ESP.

Estelares: 16:00 CDMX | 17:00 ET | 19:00 AR | 23:00 ESP.

Pelea principal (horario aproximado): 19:00 CDMX | 20:00 ET | 22:00 AR | 2:00 ESP (domingo).

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Streaming

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.