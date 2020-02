Uma exposição sobre videogames em chave artística desembarca no Cultural San Martín

POR AGENCIA TÉLAM 15 de noviembre de 2019

"Game On!", uma exposição de videogames como expressão artística, que reunirá mais de 40 projetos nacionais e internacionais, será de 23 a 30 de novembro no Cultural San Martín, no marco do Festival de Cultura Digital Novembro Eletrônico.



Também, no marco da exibição, será realizado um debate com 20 curadores e produtores de festivais reconhecidos e alternativos de todo o mundo, incluindo os criadores de exposições no Victoria & Albert Museum de Londres, e festivais como A MAZE de Berlim e Print Screen do Israel, entre outros.



A exposição será realizada durante a oitava edição de "Novembro Eletrônico", um evento dedicado à cultura digital e eletrônica da cidade portenha, que concentrará de 22 a 30 de novembro mais de 60 artistas em exibições, shows, workshops, encontros, performances, debates magistrais, conferências, projeções e muitas experiências mais.



“Game On!” será de 23 a 30 de novembro, das 15 às 21, no Centro Cultural San Martín, localizado na rua Sarmiento 1551 da Cidade de Buenos Aires, com entrada livre e gratuita.