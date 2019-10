Un ataque de teros detuvo durante 6 minutos el partido en el que el puntero Laferrere superó a Merlo

Un ataque de teros al juez de línea Juan Mamani detuvo hoy durante seis minutos el partido en el que el puntero Deportivo Laferrere derrotó a Deportivo Merlo por 1 a 0 como visitante, partido de la fecha 12 del torneo Apertura de la Primera C de fútbol. El suceso se dio a los 18 minutos del primer tiempo, cuando el futbolista local Gabriel Ferro fue atendido en su área y los animales sobrevolaron la zona del línea 2 con bastante agresividad. De hecho, Mamani abandonó el lugar por el ataque de tres teros, que custodiaron el espacio donde estaba el nido con sus huevos, en el costado derecho de la cancha. Finalmente, el ex atacante de River Plate y ahora en Merlo, Cristian Fabbiani les arrojó un pelotazo y junto con otros compañeros corrió a los teros para reanudar las acciones con un lateral de Juan Manuel Azil (ex Sarmiento de Junín). En cuanto al encuentro, el único tanto lo hizo Maximiliano Mallemaci, a los 8 minutos del segundo tiempo. Con esta victoria, Laferrere suma 21 puntos, al igual que Cañuelas, y se subió a la punta, mientras que Merlo se queda sexto, con 18 unidades. General Lamadrid (19 puntos) venció como visitante a Victoriano Arenas (10 unidades) por 1 a 0, con anotación de César Luis Peralta (40m. ST). Mientras que Real Pilar (18 unidades) igualó 2 a 2 contra Ferrocarril Midland (15 puntos), con tantos de Wilson Chimeli (1m. PT) y Lucas Chambi 11m. PT) para el local, y Francisco Gatti (22m. PT) y Maximiliano Rogoski (38m PT). Posiciones: Laferrere y Cañuelas 21 puntos; Sportivo Dock Sud y Lamadrid 19; Real Pilar y Deportivo Merlo 18; Sportivo Italiano y Argentino de Merlo 16; Midlan, Leandro N. Alem y Central Córdoba de Rosario 15; Berazategui, Excursionistas, Deportivo Español y San Martín de Burzaco 14; Ituzaingó 12; Victoriano Arenas 10; Luján 8; y El Porvenir 7.