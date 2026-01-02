Un auto chocó contra un colectivo y terminó dado vuelta

Durante la media mañana de este viernes, se registró un grave siniestro vial en la intersección de calle General Acha y calle 6, en el departamento de Pocito. El incidente fue protagonizado por un Fiat Duna, al mando de un hombre de apellido Rojas (78), y un colectivo de la Línea 206 de la Red Tulum, conducido por Daniel Tobares (22).

Ambos vehículos se desplazaban por General Acha con sentido de norte a sur. Según las primeras precisiones, el automóvil intentó doblar por calle 6 y fue impactado en la parte trasera por el ómnibus, que circulaba en su misma dirección. La fuerza del choque provocó que el auto quedara completamente destruido y volcado con las ruedas hacia arriba sobre la calzada.

En el colectivo viajaban pasajeros al momento de la colisión. Por su parte, el conductor del Fiat Duna debió ser asistido por personal de Emergencias y trasladado al hospital, donde quedó internado con lesiones que aún no han sido detalladas. Este hecho se suma a una serie de accidentes ocurridos en el inicio del año en la provincia, entre los que figura el reciente atropello de un anciano en Capital.

Las fuentes policiales informaron los datos filiatorios de los conductores pero no se registraron declaraciones textuales de los protagonistas en el lugar de los hechos.