Economía > Cómo acceder
Un banco presta hasta $28 millones para vehículos sustentables
POR REDACCIÓN
El Banco Ciudad, con respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentó una nueva oferta de préstamos destinados a impulsar la movilidad sustentable y facilitar la renovación de vehículos en el transporte urbano. Las líneas de crédito, con tasas preferenciales, están enfocadas en propietarios de taxis, remises habilitados y monotributistas que trabajan con motos eléctricas para delivery.
Para quienes poseen licencias de taxis o remises en Buenos Aires, la entidad ofrece préstamos prendarios de hasta $28 000 000, que pueden ser devueltos en hasta 48 meses con una tasa fija del 20 % TNA subsidiada. La financiación puede cubrir hasta el 70 % del valor del vehículo, con relación cuota–ingreso estimada en torno al 30 % según los ingresos, situación tributaria y antigüedad en la actividad.
En paralelo, se habilitó una línea especial de créditos para la compra de motos eléctricas dirigida a monotributistas que operan con plataformas de delivery registradas en el GCABA. En este caso, el monto máximo es de $2 800 000, con plazo de 36 meses y tasa fija del 22,5 % TNA, también con subsidio. Al igual que para taxis y remises, la financiación alcanza hasta el 70 % del valor de la moto.
Para acceder a los préstamos destinados a taxis o remises, los solicitantes deben presentar factura proforma del vehículo, contar con una licencia vigente con al menos dos años de antigüedad y acreditar ingresos compatibles con la relación cuota–ingreso exigida. En el caso de las motos eléctricas, además de la factura y la licencia de conducir vigente, se requiere tener inscripción como monotributista con un año mínimo de actividad continua y estar registrado en plataformas de delivery habilitadas por el Gobierno de la Ciudad.
Estas medidas forman parte de un esfuerzo por promover tecnologías más eficientes, reducir emisiones contaminantes y disminuir costos operativos para quienes dependen del transporte como fuente de ingresos, en un contexto donde el acceso al financiamiento puede facilitar la transición hacia modelos de negocio más sustentables.
En el marco de la investigación por una bala perdida que impactó en la cabeza de una niña de 12 años durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento (Morón), las pericias y una tomografía ordenada por la Justicia revelaron detalles clave sobre el proyectil y avanzan para intentar identificar el arma y su origen.