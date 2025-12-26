El Banco Ciudad, con respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentó una nueva oferta de préstamos destinados a impulsar la movilidad sustentable y facilitar la renovación de vehículos en el transporte urbano. Las líneas de crédito, con tasas preferenciales, están enfocadas en propietarios de taxis, remises habilitados y monotributistas que trabajan con motos eléctricas para delivery.

Para quienes poseen licencias de taxis o remises en Buenos Aires, la entidad ofrece préstamos prendarios de hasta $28 000 000, que pueden ser devueltos en hasta 48 meses con una tasa fija del 20 % TNA subsidiada. La financiación puede cubrir hasta el 70 % del valor del vehículo, con relación cuota–ingreso estimada en torno al 30 % según los ingresos, situación tributaria y antigüedad en la actividad.

En paralelo, se habilitó una línea especial de créditos para la compra de motos eléctricas dirigida a monotributistas que operan con plataformas de delivery registradas en el GCABA. En este caso, el monto máximo es de $2 800 000, con plazo de 36 meses y tasa fija del 22,5 % TNA, también con subsidio. Al igual que para taxis y remises, la financiación alcanza hasta el 70 % del valor de la moto.

Para acceder a los préstamos destinados a taxis o remises, los solicitantes deben presentar factura proforma del vehículo, contar con una licencia vigente con al menos dos años de antigüedad y acreditar ingresos compatibles con la relación cuota–ingreso exigida. En el caso de las motos eléctricas, además de la factura y la licencia de conducir vigente, se requiere tener inscripción como monotributista con un año mínimo de actividad continua y estar registrado en plataformas de delivery habilitadas por el Gobierno de la Ciudad.

Estas medidas forman parte de un esfuerzo por promover tecnologías más eficientes, reducir emisiones contaminantes y disminuir costos operativos para quienes dependen del transporte como fuente de ingresos, en un contexto donde el acceso al financiamiento puede facilitar la transición hacia modelos de negocio más sustentables.