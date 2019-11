Un diputado italiano fue reprendido por pedir matrimonio a su novia en plena sesión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado de la derechista Liga, Flavio Di Muro, recibió hoy un llamado de atención de las autoridades de la Cámara luego de usar su intervención en el recinto para pedirle casamiento a su novia, presente en las tribunas durante la sesión.



"Elisa, ¿te querés casar conmigo?", sorprendió Di Muro, de 33 años, al hacerle la propuesta a su pareja en el medio del debate en el recinto, mientras mostraba el anillo hacia donde se encontraba su novia.



"Diputado Di Muro, entiendo todo, pero... usar una intervención para esto no me parece para nada", lo reprendió de inmediato el presidente de la Cámara, el miembro del Movimiento Cinco Estrelas, Roberto Fico.



"Demasiado a menudo, dejamos a nuestros verdaderos valores, las personas que nos quieren, a las que amamos. Lamento interrumpir los trabajos en el recinto, pero tengan respeto porque para mí es un día distinto, especial. Me dirijo a la tribuna para decir: "Elisa, ¿te querés casar conmigo?", había planteado el diputado de la Liga.