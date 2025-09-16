Publicidad
Un empleado de una contratista de energía rescató a un gato atrapado en un poste

El hecho ocurrió el domingo y fue celebrado por testigos que grabaron la escena con sus teléfonos. Arnaldo Arévalo, integrante de la subcontratista de Naturgy, se animó a subir a un poste de más de 10 metros para rescatar a un gato que no podía bajar.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El empleado se viralizó tras aportar ayuda desinteresada para bajar la mascota del árbol. (Foto captura de video)

El domingo pasado, un trabajador sanjuanino de la empresa Conelci (subcontratista de Naturgy) se transformó en héroe por unos minutos al rescatar a un pequeño gato que estaba atrapado en lo alto de un poste de energía de más de 10 metros.

Se trata de Arnaldo Arévalo, integrante de una cuadrilla que había llegado al lugar tras un aviso de la Policía. Al ver al animal inmóvil y en peligro, decidió colocarse el arnés, asegurar la escalera y comenzar el ascenso. Una vez en la cima, se quitó los elementos de sujeción para liberar ambas manos y sostener al gato con seguridad.

Con cautela, descendió mientras lo llevaba entre sus brazos hasta ponerlo a salvo. Los testigos presentes registraron la maniobra con sus celulares y luego compartieron el video, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La valentía y compromiso de Arévalo fueron reconocidos por vecinos y compañeros de trabajo. Gracias a su intervención, la historia tuvo un final feliz: el gatito pudo volver sano y salvo a su familia.

