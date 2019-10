Un fiscal dictaminó que el ex jefe de la PFA de Santa Fe sea investigado por la Justicia Federal

Un fiscal de Santa Fe dictaminó hoy que la investigación por drogas al ex jefe de la delegación local de la PFA, comisario Mariano Valdés, debe tramitarse en el fuero federal, pero no se debe acumular a la causa en la que fue procesado el anterior titular de la fuerza. En su dictamen, Walter Rodríguez coincidió con la decisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino de declinar la competencia para seguir investigando el ataque a tiros a Valdés, que derivó en la imputación del propio comisario por incumplimiento de sus deberes, encubrimiento y sustracción de pruebas. Valdés fue baleado la noche del 9 de septiembre último a la altura del kilómetro 235 de la autopista Buenos Aires-Rosario cuando conducía un auto junto a la suboficial de la PFA Roxana González. El comisario declaró que fue atacado por tres personas que bajaron de una camioneta y que se trató de "un robo al voleo". Sin embargo, la investigación descubrió que Valdés se había reunido con los atacantes unos kilómetros antes en una estación de servicios de Ramallo y que, antes de ser baleado, primero dialogó y después discutió con los agresores. A la vez, los fiscales provinciales descubrieron que el segundo en jerarquía de Valdés en la delegación Santa Fe de la PFA, el subcomisario Higinio Alberto Bellagio, "sustrajo" un bolso deportivo de la escena del tiroteo, que luego fue recuperado por la Justicia en un allanamiento a la sede policial. Según una pericia, el bolso que había desparecido del auto de Valdés tenía restos de metanfetaminas y un pantalón de jean que había adentro presentaba residuos de éxtasis. Por esas razones, los fiscales provinciales enviaron el caso a la Justicia Federal de la ciudad de Santa Fe. Ahora, el Juzgado Federal 2 le corrió vista al fiscal Rodríguez, quien dictaminó que el caso debe ser investigado allí, pero no debe acumularse a la causa en la que está procesado por encubrimiento de un narco el anterior jefe santafesino de la Federal, Marcelo Octavio Lepwalts. Así lo había señalado la jueza provincial Marisol Usandizaga cuando declinó la competencia para seguir investigando a Valdés. Según el dictamen al que accedió Télam, el fiscal consideró que "no aparece con nitidez la presencia de un ligamen razonable entre el objeto procesal de la causa seguida a Valdés y Bellagio y aquellos sucesos" por los que fue procesado Lepwalts. Valdés fue nombrado en mayo en la delegación Santa Fe de la fuerza federal luego de un allanamiento y detención del anterior jefe Lepwalts, presuntamente ligado a un comercializador de drogas. Al poco tiempo de asumir su nuevo destino, quedó involucrado en un hecho también vinculado con el delito que debe perseguir.