Un gobernador radical advirtió sobre los riesgos de no acordar con el FMI y un ministro denunció condicionamientos

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, advirtió que si el Gobierno nacional no alcanza un acuerdo por el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la crisis económica podría agudizarse. “Si no hay acuerdo con el FMI va a haber un default y nuestro riesgo país se irá por las nubes”, señaló el mandatario radical en AM 630. Y agregó: “La Argentina no tiene un plan económico y eso es parte de lo que está reclamando el FMI”.

El canciller Santiago Cafiero estuvo ayer en Washington y pese a que Estados Unidos reiteró su reclamo por “un marco de política económica sólido que devuelva el crecimiento al país”, el funcionario quedó muy conforme con el encuentro que tuvo con su par estadounidense, Antony Blinken. En el Gobierno interpretaron el mensaje de la gestión de Joe Biden como una suerte de aval al mantra oficialista de “crecer para pagar”.

“Queremos que haya un plan económico claro y que todos los argentinos sepamos de qué se trata. Espero que le vaya bien a la Argentina. Nosotros como oposición tuvimos actitudes muy responsables para escuchar al Gobierno. Nos quedamos con ganas de escuchar y preguntar, seguramente el Gobierno tuvo otras prioridades. Hoy ya está descartada una nueva reunión”, se quejó Valdés por el desencuentro con el oficialismo para coordinar un encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los bloques legislativos opositores.

Desde el Gobierno, en tanto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se refirió a la negociación de la deuda con FMI y denunció condicionamientos para alcanzar un trato. “No vamos a frenar la recuperación de la economía por pedido del Fondo”, dijo el exintendente de San Martín, que desafió a la oposición “a decir si está de acuerdo o proponer algo mejor”.

Además, desafió: “La oposición nos pide un plan económico, pero no nos vota el Presupuesto”.

En línea con el mensaje que dio ayer Cristina Kirchner por las redes sociales, Katopodis apuntó contra la gestión de Mauricio Macri. “Lo que el Fondo Monetario y la oposición quieren que hagamos es lo que ya hicieron y estallamos por el aire como país. Nuestro plan es el de crecer para pagar, y ese plan no lo vamos a poner en riesgo”, dijo hoy el ministro en Radio Futurock. Y Remarcó que la deuda que tomó el gobierno de Macri “la van a pagar hasta nuestros bisnietos”.

Sobre el curso de la negociación con el organismo de crédito, el funcionario que responde a Alberto Fernández señaló: “Vamos a resolver la deuda con el FMI sin la urgencia que plantean los mercados financieros. Vamos a firmar un acuerdo con el Fondo sí está garantizado nuestro crecimiento como país”.

