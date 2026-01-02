Un hombre está grave tras ser chocado por una camioneta en pleno centro

Durante la mañana de este viernes, aproximadamente a las 8 horas, se produjo un grave siniestro vial en el centro de la ciudad. El incidente ocurrió en la calle Brasil, pasando la intersección con Mendoza, justo frente a la plaza La Joroba.

Una SUV Honda HRV circulaba de oeste a este cuando impactó de lleno contra un peatón que se encontraba cruzando la calzada. Tras el choque, el hombre fue arrastrado por el vehículo y terminó cayendo sobre el asfalto.

Publicidad

La víctima, un hombre de unos 70 años, presentó una importante pérdida de sangre y un fuerte golpe en la cabeza. Fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia por una ambulancia al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson. Según relataron testigos presenciales, el peatón habría intentado cruzar por la mitad de la calle.

El vehículo era conducido por un hombre de apellido Alcayaga, de 61 años. Sobre las causas del accidente, el conductor manifestó que “lo encandiló el sol y no logró verlo”. En la zona trabajó personal policial para interrumpir el tránsito y resguardar las evidencias necesarias para la investigación, la cual quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales en turno.