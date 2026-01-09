Policiales > En Santa Lucía
Un hombre fue golpeado en la cabeza con un caño y herido con un machete
Por Ariel Patruceli
Una violenta gresca ocurrida en la tarde de este jueves en el barrio Constitución terminó con un hombre gravemente herido y un sujeto detenido, tras un rápido accionar policial. El hecho fue caratulado como lesiones agravadas.
Según fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 15.27 horas del 8 de enero, en la intersección de calle Saúl Quiroga y calle Rojas, cuando personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este fue comisionado al lugar por una pelea entre varios masculinos.
Al arribar, los efectivos encontraron a Gerardo Cayetano Riveros, de 39 años, domiciliado en Villa Paz, departamento Rawson, tendido sobre la calzada. El hombre presentaba una herida cortante en el muslo de la pierna izquierda, presuntamente provocada con un machete, y un golpe en la cabeza ocasionado con un caño de hierro.
En el lugar se hallaba Maximiliano Armando Zárate, de 35 años, con domicilio en el barrio Constitución, quien continuaba agrediendo a la víctima. Al advertir la presencia policial, el sujeto se dio a la fuga, aunque fue aprehendido minutos después en calle Alberdi, a las 15.40 horas.
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un caño de hierro gris de aproximadamente 1,20 metros y otro caño de hierro blanco de unos 90 centímetros, presuntamente utilizados durante el ataque.
Riveros fue trasladado en ambulancia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde quedó internado para su atención médica, mientras que Zárate quedó a disposición de la Justicia. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la gresca.
El procedimiento fue llevado adelante por el sargento Javier Godoy, el cabo Sergio Lucero, el oficial subinspector Abraham Exequiel y la agente Rocío Fernández, bajo la supervisión del oficial ayudante Luciano Lucero.