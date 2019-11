Un hombre fue sentenciado en Misiones a 18 años de cárcel por el secuestro de su ex pareja

Un hombre de 50 años que secuestró y mantuvo cautiva a su ex pareja durante 3 meses bajo violencia y amenazas fue sentenciado a 18 años de cárcel por un tribunal de Misiones, informaron hoy fuentes judiciales.



Luego de dos jornadas de debate oral, Irio Pless fue condenado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por la participación de 3 personas y el uso de arma de fuego, y por haberse cometido contra la persona con quien mantuvo una relación de pareja mediando violencia de género.



De esta forma, el Tribunal Penal Uno de la ciudad de Oberá aceptó la pena solicitada por la fiscal Estela Salguero, quien en su alegato ponderó el testimonio de la víctima, Rosalí Lourdes Viera (35), como así también el de su madre, testigo directo del secuestro perpetrado durante la jornada del 12 de mayo del 2016 en el paraje Portón Viejo, 260 kilómetros al noreste de Posadas.



Según se supo en el debate, ese día, alrededor de las 15.30, Viera y su mamá, Isaurentina Cunha, caminaban rumbo a su casa cuando fueron abordadas y amenazadas con armas de fuego por el imputado y otro sujeto al que no lograron identificar, para luego llevarse por la fuerza a la víctima.



"Me llevaron hasta una chacra en colonia Paraíso, donde estuvimos tres días", detalló la mujer, "de ahí fuimos a San Antonio, me hizo bajar antes de la aduana y pasamos a Brasil por un pique (paso clandestino) para desviar el control", indicó.



De ahí pasaron a la chacra de un hermano del imputado, donde la víctima permaneció casi tres meses, siempre bajo la vigilancia de su captor, hasta que un día logró escapar con ayuda de los dueños de casa.



"El dormía con el arma debajo de la almohada, todo el tiempo me tenía amenazada y me obligaba a tener relaciones. Estábamos cerca de una laguna, decía que me iba a matar y tirar a las pirañas. Que mis hijos nunca más iban a saber nada de mí", recordó Viera.



Irio Pless se negó a firmar la sentencia impuesta por el Tribunal compuesto por los doctores Francisco Aguirre, Lilia Avendaño y José Pablo Rivero.



En instancias previas al debate oral, el defensor de Pless, Guillermo Itatí Jones, le propuso que acepté la culpabilidad y acuerde la pena en juicio abreviado, lo que se habría traducido en 10 años de cárcel, pero el acusado no aceptó y por ello terminó recibiendo una sentencia mayor.