Un hombre mató a puñaladas a la pareja de su ex mujer en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre de 42 años mató a puñaladas tras una discusión a la actual pareja de su ex mujer de 54 años y fue detenido, informaron hoy fuentes judiciales. El hecho se registró ayer alrededor de las 18 entre las calles Superí y Mazza del barrio Alberdi, ubicado en la zona note de Rosario, consignaron a Télam los informantes. Según la pesquisa, la víctima identificada como Hugo Mariano Ceresso se encontraba adentro de un auto que estaba estacionado en esa esquina junto a dos hijos menores de su actual pareja, a la que esperaba porque había ido al hospital Alberdi para realizar un trámite. Ceresso, fue sorprendido e increpado por un hombre, identificado como Mauricio Ariel G. ex pareja de su mujer, que extrajo de entre sus ropas un cuchillo y lo apuñaló en varias oportunidades, tras lo cual escapó corriendo, añadieron los voceros. La mujer, identificada como Flavia, que justo salía del hospital, alcanzó a asistir a su pareja y trasladarla al hospital Alberdi ubicado frente del lugar del hecho, donde los médicos constataron que presentaba múltiples heridas de arma blanca que le produjeron la muerte minutos antes de su ingreso al centro asistencial. Con los datos aportados por testigos circunstanciales, la policía detuvo al agresor a pocas cuadras de la escena del crimen y entre sus ropas que aún estaban ensangrentadas se encontró un cuchillo que junto a las prendas que vestía serán analizados para incorporarlas como pruebas a la causa. En principio la motivación del crimen sería el de una venganza por celos o problemas vinculados a la relación que tenía la víctima con la ex mujer del agresor. La causa quedó a cargo de la fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Georgina Pairola, quien ordenó varias medidas, entre ellas el secuestro de las cámaras de vigilancia de la zona que apuntan a determinar la mecánica del hecho.