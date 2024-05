, instagramer y creador de contenidos sobre historia y cultura pop hizo un video explicando el origen de los primeros emos en Argentina, según su percepción. A través de su página Los Nenes No Lloran, el joven aseguró que el prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento fue uno de ellos y dijo por qué.

"Los primeros emos en Argentina no fueron los del 2000 que se pintaban las uñas de negro y escuchaban My Chemical Romance", expresó en su reel. "No, los primeros emos del país fueron los de la generación del '37, de 1837. Un grupo de románticos que se empezaron a juntar para discutir de literatura europea, leer poemas y quejarse de lo mal que estaba todo en el país", agregó en su relato.

"Dentro de la generación del '37 había nombres que después serían muy importantes, como el mismísimo Sarmiento, que sí, en su juventud, era emo, Alberdi o Esteban Echeverría. Todos tipos que después fueron bastante grosos, pero en ese momento se limitaban a hacer reuniones donde discutían de política y criticaban al que consideraban el padre de todos los males, nada más y nada menos que Juan Manuel de Rosas", mantuvo después.

Para cerrar su curioso video, el creador de contenidos hizo una comparación entre aquellos de 1837 y los de los 2000. "Sí, los principales opositores a Rosas eran un par de nenes emo que escuchaban My Chemical Romance y se pintaban las uñas de negro. Lo más gracioso de todo esto es que igual que los emos de ahora, después maduraron y algunos se repitieron un poquito de todas las boludeces que hicieron cuando eran chicos. Específicamente se repitieron bastante de haberle hecho tanta oposición a Rosas. Pero bueno, todos tenemos derecho a ser de alguna tribu urbana super-cris, como somos chicos" finalizó.